Bu Hafta Dünya Genelinde Sanat Etkinlikleri

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konsere, film festivalinden sanat fuarına pek çok etkinlik düzenlenecek.

Les Miserables müzikali, yenilenmiş prodüksiyonuyla 20 Mayıs'ta İspanya'nın başkenti Madrid'deki Teatro Nuevo Apolo'da sahnelenecek.

Harry Potter and the Cursed Child tiyatro gösterisi, 20 Mayıs'ta İngiltere'nin başkenti Londra'daki Palace Theatre'da izleyiciyle buluşacak.

Japonya'da geleneksel havai fişek gösterilerini 3 boyutlu ses, lazer ve dron teknolojileriyle harmanlayan fütüristik "Star Island Odaiba Havai Fişek Festivali", 23 Mayıs'ta izleyicilere görsel şölen sunacak.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Black Light Theatre Image sahnesinde, egzotik bir tatile çıkan çiftin başından geçenleri pandomim ve dans eşliğinde anlatan sözsüz siyah ışık tiyatrosu "Afrikania", 20 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak.

Prag'da bulunan Reduta Tiyatrosu, dünyanın ilk siyah ışık tiyatrosunun 51 yıllık geçmişinden en seçkin sahneleri bir araya getiren "Antologia" adlı gösteriye 20 Mayıs'ta ev sahipliği yapacak.

Konserler

Azerbaycan milli müziğini yaşatmak ve tanıtmak amacıyla düzenlenen "Muğam Akşamı" konseri, 19 Mayıs'ta Bakü'deki Uluslararası Muğam Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Duman, Yüksek Sadakat, maNga, Mor ve Ötesi gibi Türk rock gruplarının sevilen şarkılarının seslendirileceği "Türk Rock Gecesi", 19 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Hayal Kahvesi'nde düzenlenecek.

Azerbaycan'ın sevilen retro şarkılarının yeni düzenlemelerle seslendirileceği "Baku Lights Retro Night" konseri, 20 Mayıs'ta Bakü'deki Oda ve Org Müziği Salonu'nda dinleyiciyle buluşacak.

Şef Ellada Mammadova yönetimindeki Estrada Senfoni Orkestrası'nın sahne alacağı "Ordan-Burdan" konseri, 21 Mayıs'ta Bakü'deki Reşid Behbudov Devlet Şarkı Tiyatrosu'nda yapılacak.

Müslüm Magomayev Azerbaycan Devlet Akademik Filarmonisi'nin "90 Yıllık Miraslar" serisi kapsamında Üzeyir Hacıbeyli Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası solistlerinin sahne alacağı konser, 22 Mayıs'ta Bakü'de verilecek.

Doja Cat, 21 Mayıs'ta İskoçya'nın Glasgow kentindeki The OVO Hydro'da, 23 Mayıs'ta ise İngiltere'nin Manchester kentindeki Co-op Live'da konser verecek.

Iron Maiden, 23 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Spiros Louis Olimpiyat Spor Kompleksi'nde konser verecek.

Hip-hop şarkıcıları Ne-Yo ve Akon, 20 Mayıs'ta Almanya'nın Köln, 22 Mayıs'ta Norveç'in Oslo, 23 Mayıs'ta İsveç'in Stockholm ve 24 Mayıs'ta Danimarka'nın Kopenhag kentlerinde konser verecek.

Sinemalar

ABD sinemalarında bu hafta 7 film izleyiciyle buluşacak.

Pedro Pascal'ın başrolünde yer aldığı, Jon Favreau tarafından yönetilen aksiyon, macera ve aile filmi "Star Wars: The Mandalorian and Grogu", Mandalorian ve Grogu'nun galaksiler arası yepyeni serüvenlerine odaklanıyor.

Korku türündeki haftanın iddialı yapımlarından "Passenger", Andre Ovredal'ın rejisi ve Melissa Leo'nun başrolüyle, ıssız bir yolda korkunç bir kazaya tanık olduktan sonra şeytani bir varlık tarafından takip edilen genç bir çiftin dehşet dolu anlarını anlatıyor.

Boots Riley imzalı macera ve komedi filmi "I Love Boosters", Demi Moore'un başrol performansıyla acımasız bir moda patronunu hedef alan bir grup hırsızın başından geçen aksiyon dolu olayları izleyiciye sunuyor.

Lüks bir takım oluşturma gezisinde hayatta kalma mücadelesi veren yöneticilerin hikayesini işleyen "Corporate Retreat", Aaron Fisher'ın yönetmenliğinde ve Alan Ruck'ın başrolüyle korku ile gerilim unsurlarını beyaz perdeye taşıyor.

Bilim kurgu ve korku ögelerini harmanlayan Natalie Erika James yönetmenliğindeki "Saccharine", başroldeki Midori Francis'in canlandırdığı tıp öğrencisinin gizemli zayıflama haplarıyla başlayan kabus dolu ruhsal mücadelesini konu ediniyor.

Gillian Anderson ile Jason Isaacs'in başrollerini paylaştığı dram yapımı "The Salt Path", evlerini kaybettikten sonra İngiltere kıyılarında zorlu bir yürüyüşe çıkan bir çiftin dokunaklı yaşam öyküsünü Marianne Elliott'ın vizyonuyla aktarıyor.

Haftanın komedi filmlerinden "I Am Ryan", Carl Jackson'ın yönetmenliği ve Tim Alcoser'in başrolüyle, ünlü aktör Ryan Reynolds'a tıpatıp benzeyen bir adamın Hollywood'da yol açtığı absürt olayları ekranlara yansıtıyor.