Bu Hafta Vizyona Girecek 7 Film - Son Dakika
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Bu Hafta Vizyona Girecek 7 Film

02.07.2026 16:27
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Dram, müzikal, korku ve animasyon türlerinde 7 film sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Sinema salonlarında bu hafta dramdan müzikale, korku ve gerilimden animasyona 7 film vizyona girecek.

Haley Bennett, Elyas M'Barek ve Lily Allen'ın başrolleri paylaştığı "Virginia Woolf'tan Gece ve Gündüz" izleyiciyle buluşacak.

Tina Gharavi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu ABD, Almanya ve Birleşik Krallık ortak yapımı film aşk, özgürlük ve kendini gerçekleştirme arzusu arasında sıkışan genç bir kadının hikayesini anlatıyor.

"Dalga"

Şilili yönetmen Sebastian Lelio'nun imzasını taşıyan "Dalga", Şili'deki bir üniversitede patlak veren feminist öğrenci hareketlerini ve sistematik taciz iddialarını merkezine alan politik bir müzikal olarak beyaz perdede yerini alacak.

ABD ve Şili ortak yapımı film, kadınların sessizlik kültürüne ve erkek egemen kurumlara karşı kolektif isyanını ele alıyor.

"Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok"

Tom Holland, Zendaya ve Benedict Cumberbatch'ın başrollerinde oynadığı 2021 yapımı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok" yeniden sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Jon Watts yönetmenliğindeki film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor.

"Minyonlar ve Canavarlar"

Pierre Coffin'in anime filmi "Minyonlar ve Canavarlar", Minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, her şeyi kaybettiklerinin, dünyaya canavarlar saldıklarının ve ardından yarattıkları kaosu durdurmak ve gezegeni kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin hikayesini merkezine alıyor.

Haftanın korku ve gerilim filmleri

Brandon Auman tarafından çekilen "Uyurgezer", kızını bir trafik kazasında kaybeden ve eşi komaya giren bir kadının, giderek artan uyurgezerlik nöbetleri sırasında gerçeklik ile kabusların birbirine karıştığı bir sürece girmesini işliyor.

Willa Holland, Paul Sparks ve John Adams'ın rol aldığı Jeremiah Kipp'ın filmi "Otopsi", morg bilimi bölümünden mezun olan bir kadının çalıştığı morgda başından geçen doğaüstü olayları yansıtıyor.

Haftanın yerli korku filmi "Ölünün Laneti", morgda sahipsiz kaldığı için defnedilemeyen ve lanetli olduğuna inanılan bir cenazenin, yakınları tarafından teslim alınmasıyla başlayan sıra dışı olaylar silsilesini anlatıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bu Hafta Vizyona Girecek 7 Film - Son Dakika

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