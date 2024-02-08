Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler

Sinema solanlarında bu hafta üçü yerli, 6 film vizyona girecek.
Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş, Şinasi Yurtsever, Melisa Doğu, Nergis Çorakçı ve Asiye Dinçsoy'un oynadığı "İyi Bir Aile Değiliz" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Haki Biçici'nin yönetmenliğini yaptığı film, babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini tahmin edilemeyecek olaylar silsilesi içinde bulan bir ailenin hikayesini anlatıyor.
"Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan"
Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen, "Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan" izleyiciyle buluşacak. Murat Aslan'ın yönetmenliğinde çekilen filmde Ömer Başdoğan, İnan Ulaş Torun, Sadi Celil Cengiz, Bülent Çolak, Gökçen Gökçebağ, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın ve Yeşim Salkım rol aldı.
Aslan'ın senaryosuna da imza attığı yapım, "Türkler Çıldırmış Olmalı" filminin hikayesini kaldığı yerden devam ettirecek.
"Zavallılar"
Haftanın bilim kurgu türündeki filmi "Zavallılar", bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini anlatıyor.
Senaryosunu Yorgos Lanthimos ile Tony McNamara'nın kaleme aldığı filmin konusu özetle şöyle:
"Trajik bir şekilde ölen Bella, sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürülür. Bexter'ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır."
Emma Stone, Willem Dafoe ve Mark Ruffalo'nun rol aldığı filmin yönetmen koltuğuna Yorgos Lanthimos oturdu.
"MK Ultra: Gizli Dosyalar"
Senaristliğini ve yönetmenliğini Joseph Sorrentino'un üstlendiği "MK Ultra: Gizli Dosyalar", 1960'ların başlarındaki kötü şöhretli CIA ilaç deneylerini yapan, bilimsel sınırları zorlayan parlak bir psikiyatrist olan Ford Strauss'un hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olan filmin başrollerinde Anson Mount, Jaime Ray Newman ve Jason Patric oynuyor.
"Harika Kanatlar"
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Harika Kanatlar", dünyanın kahramanları Harika Kanatlar'ın arkadaşları Fei'yi partiye ulaştırma mücadelesini odağına alıyor.
"Mihrez 3: Cin Bebek"
Engin Akyıldırım yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın yerli korku filmi "Mihrez 3: Cin Bebek", çocuklarının doğumundan sonra esrarengiz olaylarla karşı karşıya kalan bir ailenin hikayesini konu ediniyor.
Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in PML-N partisi ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımı 17.00'da bitti. Ancak seçim sonuçları saatler geçmesine rağmen hala açıklanmadı. PTI politikacıları oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı, sonuçların ''en kısa sürede'' açıklanacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
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Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
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