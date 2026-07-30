Bu Hafta Vizyona Giren 4 Film - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu Hafta Vizyona Giren 4 Film

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta sinemalarda 4 yeni film, komedi, drama ve animasyon türlerinde izleyiciyle buluşuyor.

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, aksiyondan animasyona 4 film vizyona girecek.

Tom Holland, Zendaya ve Sadie Sink'in başrollerini paylaştığı "Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün", aksiyon ve macera tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Destin Daniel Cretton'un yönetmenliğini üstlendiği film, kendini sevdiklerinin hafızasından gönüllü olarak silmek zorunda kalan Peter'ın, artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York sokaklarında tek başına suçla savaşırken, yaşamaya başladığı fiziksel değişimle boğuşmasını anlatıyor.

Kendisini tamamen şehrini korumaya adamış bir "Örümcek Adam" olan Peter, üzerindeki baskının tetiklediği şaşırtıcı bir fiziksel evrimle boğuşurken, ortaya çıkan gizemli suç dalgası onu bugüne kadar karşılaştığı en güçlü tehditlerden biriyle karşı karşıya getirecek.

"Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün"

Johnny Depp'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün", dram ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland, Luisa Ranieri, Stephen Graham ve Al Pacino'nun rol aldığı film, İtalyan bohem ressam Amedeo Modigliani'nin (Modi) hayatındaki çalkantılı 72 saati konu ediniyor.

1916 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te geçen film, polisten kaçan ve şehri terk etmeyi düşünen sanatçının sanat, kaos ve dostluk dolu günlerini merkezine alıyor.

Haftanın animasyonları

Mustafa Nebi Filik'in çektiği "Melodi ve Neşeli Notalar", Melodi ve Efe'nin İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurma macerasını anlatıyor.

Mohammad Pirzadi'nin filmi "Özgür Kedi Scotty", sokaklarda yalnız yaşamaya alışkın Scotty'nin, hayatına aniden giren ev kedisi Katie ile birlikte şehrin sokaklarında çıktığı yolculuk ve bu süreçte aidiyet duygusunu sorgulamasını işliyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bu Hafta Vizyona Giren 4 Film - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:58:08. #7.12#
SON DAKİKA: Bu Hafta Vizyona Giren 4 Film - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.