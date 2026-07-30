Bu Hafta Vizyona Giren 4 Film

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, aksiyondan animasyona 4 film vizyona girecek.

Tom Holland, Zendaya ve Sadie Sink'in başrollerini paylaştığı "Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün", aksiyon ve macera tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Destin Daniel Cretton'un yönetmenliğini üstlendiği film, kendini sevdiklerinin hafızasından gönüllü olarak silmek zorunda kalan Peter'ın, artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York sokaklarında tek başına suçla savaşırken, yaşamaya başladığı fiziksel değişimle boğuşmasını anlatıyor.

Kendisini tamamen şehrini korumaya adamış bir "Örümcek Adam" olan Peter, üzerindeki baskının tetiklediği şaşırtıcı bir fiziksel evrimle boğuşurken, ortaya çıkan gizemli suç dalgası onu bugüne kadar karşılaştığı en güçlü tehditlerden biriyle karşı karşıya getirecek.

"Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün"

Johnny Depp'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün", dram ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland, Luisa Ranieri, Stephen Graham ve Al Pacino'nun rol aldığı film, İtalyan bohem ressam Amedeo Modigliani'nin (Modi) hayatındaki çalkantılı 72 saati konu ediniyor.

1916 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te geçen film, polisten kaçan ve şehri terk etmeyi düşünen sanatçının sanat, kaos ve dostluk dolu günlerini merkezine alıyor.

Haftanın animasyonları

Mustafa Nebi Filik'in çektiği "Melodi ve Neşeli Notalar", Melodi ve Efe'nin İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurma macerasını anlatıyor.

Mohammad Pirzadi'nin filmi "Özgür Kedi Scotty", sokaklarda yalnız yaşamaya alışkın Scotty'nin, hayatına aniden giren ev kedisi Katie ile birlikte şehrin sokaklarında çıktığı yolculuk ve bu süreçte aidiyet duygusunu sorgulamasını işliyor.