Bu tespihler görenleri şaşırtıyor: En küçük tespih 1,3 gram en büyüğü ise 4 kilo 300 gram - Son Dakika
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Bu tespihler görenleri şaşırtıyor: En küçük tespih 1,3 gram en büyüğü ise 4 kilo 300 gram

12.04.2022 12:40

Bu tespihler görenleri şaşırtıyor: En küçük tespih 1,3 gram en büyüğü ise 4 kilo 300 gramGAZİANTEP Gaziantep'te bir tespih dükkanında bulunan 1.3 gramlık küçük tespih ile 4 kilo 300 gramlık büyük tespih görenleri şaşırtıyor.

Bu tespihler görenleri şaşırtıyor: En küçük tespih 1,3 gram en büyüğü ise 4 kilo 300 gram

GAZİANTEP Gaziantep'te bir tespih dükkanında bulunan 1.3 gramlık küçük tespih ile 4 kilo 300 gramlık büyük tespih görenleri şaşırtıyor.

Gaziantep'te bir tespih dükkanında bulunan tespihler boyutları ile ağırlıklarıyla görenleri şaşırtıyor. Yaklaşık 18 yıldır tespih işiyle uğraşan Muhammed İbrahim, dükkanında bulunan en küçük tespihin 1,3 gram ağırlığında olduğunu, en büyüğü ise 4 kilo 300 gram olduğunu söyledi. Tespihçi İbrahim, tespihleri gören vatandaşların şaşırdığını belirtti.

"En büyüğü 4 kilo 300 gram en küçüğü ise 1,3 gramdır"

Tespih dükkanının sahibi Muhammed İbrahim, "Bu büyük tespih damla kehribardan yapılmış. Bunun ağırlığı 4 kilo 300 gram ağırlığında ve bir metre uzunluğundadır. Küçük tespihin ise 1,3 gramdır. Bundan daha küçük bir tespih görmedim. Bu büyükte de bir tespih görmedim. İkisi de damla kehribardan yapıldı. Buraya gelenler bu tespihleri gördüğünde çok şaşırıyor. Bu kadar küçük ve bu kadar büyük tespihi nereden getirdin diye soruyorlar. Genelde bu tespihler süs içindir" diye konuştu.

Bu tespihler görenleri şaşırtıyor: En küçük tespih 1,3 gram en büyüğü ise 4 kilo 300 gram
Bu tespihler görenleri şaşırtıyor: En küçük tespih 1,3 gram en büyüğü ise 4 kilo 300 gram
Bu tespihler görenleri şaşırtıyor: En küçük tespih 1,3 gram en büyüğü ise 4 kilo 300 gram

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Muhammed İbrahim, Gaziantep, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bu tespihler görenleri şaşırtıyor: En küçük tespih 1,3 gram en büyüğü ise 4 kilo 300 gram - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu tespihler görenleri şaşırtıyor: En küçük tespih 1,3 gram en büyüğü ise 4 kilo 300 gram - Son Dakika
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