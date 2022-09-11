Deniz Taşar, Steffen Morrison 23 Eylül, Maya Azucena, Carlton Smith 24 Eylül ve Önder Focan Quarted Feat Eylül Ergül ile Barbaros "Around The World" 25 Eylül'de cazseverlerle bir araya gelecek.

Kaynak: AA

Alanya, Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › 17. Alanya Uluslararası Caz Günleri, 22 Eylül'de başlayacak - Son Dakika

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