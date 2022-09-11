17. Alanya Uluslararası Caz Günleri, 22 Eylül'de başlayacak - Son Dakika
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17. Alanya Uluslararası Caz Günleri, 22 Eylül'de başlayacak

11.09.2022 15:42
17. Alanya Uluslararası Caz Günleri, 22 Eylül'de başlayacak

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Günleri, 22 Eylül'de caz topluluğu "Klaipeda Castle Jazz Band" konseriyle başlayacak.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Günleri, 22 Eylül'de caz topluluğu "Klaipeda Castle Jazz Band" konseriyle başlayacak.

Alanya Belediyesince organize edilen Caz Günleri, bu yıl 22-25 Eylül'de sanatseverleri cazın farklı renkleriyle 17. kez buluşturacak.

Tarihi Kızılkule önünde gerçekleştirilecek ve müzikseverlerin ücretsiz takip edebileceği organizasyonun açılışı, 22 Eylül saat 20.30'daki "Klaipeda Castle Jazz Band" konseriyle yapılacak. Aynı gün saat 22.30'da "Jazz Project Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio" sahne alacak.

Deniz Taşar, Steffen Morrison 23 Eylül, Maya Azucena, Carlton Smith 24 Eylül ve Önder Focan Quarted Feat Eylül Ergül ile Barbaros "Around The World" 25 Eylül'de cazseverlerle bir araya gelecek.

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Kaynak: AA

Alanya, Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 17. Alanya Uluslararası Caz Günleri, 22 Eylül'de başlayacak - Son Dakika

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