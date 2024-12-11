Bülent Ortaçgil, 50. Yıl Konseriyle Dinleyicileriyle Buluştu

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Gitarist, besteci ve şarkıcı Bülent Ortaçgil, Babylon Yapı Kredi 80. Yıl Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Ortaçgil, konserde aralarında "Hiç Canım Yanmaz", "Denize Doğru", "Bozburun", "Bu İş Çok Zor Yonca" ve "Değirmenler"in olduğu sevilen parçalarını seslendirdi.

Yarım asrı geçen müzik hayatında birçok esere imza atan sanatçı, son albümü "Elli Buçuk"tan şarkılara da konserinde yer verdi.

Ortaçgil, sahnede yaptığı konuşmada, "Sanıyorum 2 yıl oldu. Sahnelerde çalmanın 50. yılı nedeniyle bir albüm yayınladık. Orada birkaç tane yeni şarkı yazmıştık. Onları da çalıyorum. Bir de 50 diye kendime hediye bir şarkı yazdım. İçinde geçen bütün sözler, şimdiye kadar yazdığım şarkıların adları. O nedenle benim için bir hediye. Her satırda birkaç şarkı var." ifadelerini kullandı.

"Benimle Oynar Mısın" adlı ilk albümüyle 1974 yılında müzik hayatına giren Ortaçgil, 1980'lerin ortasında Fikret Kızılok ile beraber çalışarak o yıllarda yaptığı besteleri tekrar piyasaya sürdü.

Ortaçgil, 1980'lerin sonundan itibaren müzik hayatına tek başına devam etti. Sanatçı albümlerinde ve sahne çalışmalarında Erkan Oğur, Gürol Ağırbaş, Akın Eldes, Cem Aksel ve Baki Duyarlar'ın arasında olduğu önemli müzisyenlerle çalıştı ve kariyeri boyunca 7 solo albüm yayınlandı.

Ayrıca Zuhal Olcay, Birsen Tezer, Teoman ve Leman Sam gibi ünlü isimlerle de düetler yaptı. 2000 yılında kendisi için birçok ünlü müzisyenin katılımı ile "Ortaçgil İçin Söylenmiş Ortaçgil Şarkıları" adlı bir saygı albümü yayınlandı.