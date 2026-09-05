Burdur Bucak'taki halk kütüphanesi 8 ayda 14 bin 729 okuyucuyu ağırladı

Burdur'un Bucak ilçesindeki halk kütüphanesi, 8 ayda 14 bin 729 okuyucuyu ağırladı.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Erdoğan Çakar, gazetecilere yaptığı açıklamarda, bu yılın 8 ayında 24 bin 343 materyalin ödünç alınıp verildiğini, ödünç materyal alan kişi sayısının 6 bin 481 olduğunu söyledi.

Yine 8 ayda 14 bin 729 okuyucuyu ağırladıklarını belirten Çakar, "Vatandaşlarımızın çocuklarıyla kütüphaneye gelmesini istiyoruz. Bu hizmetin hem çocuklara hem ülkemizin kalkınmasına hem de genel kültür seviyemizin gelişmesine katkı sağlayacağı kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.