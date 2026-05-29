Burdur\'da Kadınlar İçin Seramik Atölyesi

29.05.2026 11:16
Burdur'daki seramik atölyesi, kadınlara sanat ve sosyalleşme imkanı sunuyor, istihdam yaratıyor.

Burdur'da belediye bünyesinde faaliyet gösteren seramik atölyesi, kadınlara hem sanatla uğraşma hem de sosyalleşme imkanı sunuyor.

Burdur Belediyesi Seramik Sanat ve Tasarım Atölyesi, yaklaşık 15 yıl önce başlayan eğitim çalışmalarını 2019'dan itibaren profesyonel üretim ve istihdam modeline dönüştürdü.

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu seramik sanatçısı Işıl Ekici koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalarda çamur, antik kentlerin ruhunu, yöresel motifleri ve modern sanatı buluşturan bir ifade aracına dönüşüyor.

Atölyenin gelişim süreci ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Ekici, Burdur'da sanatın tanınması ve bir kültür haline gelmesi için uzun yıllardır çalıştıklarını söyledi.

2009'dan bu yana kentte seramik eğitimi ve sanat tasarımı alanında faaliyet yürüttüğünü belirten Ekici, belediye bünyesinde açılan atölyelerde de eğitim verdiğini ifade etti.

Sanatla uğraşmanın insanı motive ettiğini dile getiren Ekici, şöyle konuştu:

"Kendine vakit ayırmak, sanatla uğraşmak insanı motive eden şeyler. Herkes buraya başvuru yapabiliyor. Buradaki ilk amacımız yetişkinlerin güzel vakit geçirmesini sağlamak. Daha sonra ortaya çıkan ürünlerle sergiler açıyoruz. Bu da insanlara hem özgüven kazandırıyor hem de sosyalleşmelerine katkı sağlıyor. Sanatın her alanında var olmaya çalışıyoruz. Yöresel ürünlerimizle Burdur'a özgü hediyelik eşyalar üretiyoruz. Ayrıca kendi üretimimizle istihdam da sağlıyoruz."

Eğitimlerin toplumun farklı kesimlerine ulaştığını vurgulayan Ekici, bu yıl sistemde kayıtlı 216 aktif kursiyerin bulunduğunu bildirdi.

Ekici, akşam saatlerinde yetişkin gruplarına, hafta sonlarında ise "Minik Eller" projesi kapsamında çocuklara eğitim verildiğini kaydetti.

Üç yıldır kursa devam eden hemşire Hatice Yavuz, atölyenin kendisi için bir "nefes alanı" olduğunu belirterek, "Hemşirelik stresli bir meslek. Mesai sonrası buraya geliyorum. Yeni insanlarla tanışıyoruz, burada vakit geçirmek bize iyi geliyor." dedi.

Akademisyen Ayşe Tekin de seramik atölyesinin güçlü bir sosyal bağ oluşturduğunu ve günlük yaşamın stresinden uzaklaşmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

2024 yılında emekli olduktan sonra atölyeye katılan Seval Çolak ise başlangıçta zorlandığını ancak vazgeçmediğini, ortaya bir eser çıkarmanın kendisini mutlu ettiğini anlattı.

Kaynak: AA

