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Burdur'un haşhaş helvası coğrafi işaret alarak tescillendi

BURDUR - Burdur'da eskiden beri yapılan ve günümüzde severek tüketilen Haşhaş Helvası coğrafi işaret alarak tescillendi. Haşhaş helvası Burdur'un 14'ünci coğrafi işaret tescili alan ürünü oldu.

Burdur'da geçmişten günümüze kadar haşhaş üreticiliğinin aktif bir şekilde yapılıyor. Şifa kaynağı olan haşhaş yağ yapımında, hamur işlerinde ve süslemelerde kullanımı yaygın olarak kullanılıyor. Burdur'da ise haşhaş helvası olarak bilinen yöresel bir tatlı olarak gelen turistlerin dikkatini çekiyor. Yüksek besin değeri nedeniyle birçok faydası bulunan haşhaş helvası yöresel halk tarafından da çok seviliyor. Ceviz Ezmesi, Burdur Şiş, Dirmil Sipsisi, Karamanlı Cevizi, Karamanlı Kişnişi, Karamanlı Rezenesi, Melli İnciri, Bucak Salebi, Tefenni Rezenesi, Kabak Helvası, Gölhisar Kavurması, Kozağaç İkitelli Curası ve İbecik Bezi'nin ardından Burdur Ticaret Borsası'nın başvurusuyla, Burdur Haşhaş Helvası'nın da Coğrafi İşaret Tescili alındı.

Burdur Valiliği'nde yapılan tescil tanıtım toplantısında konuşan Burdur Valisi Türker Öksüz; " 2021 yılında başvuru yapılmış, 2023 yılında ise tescili alınmış. Üretmek, ülkemizin de ihtiyaç duyduğu zenginleşmenin, refaha ulaşmanın, gelişmenin tek yolu. Şimdiye kadar şehrimizde 14 ürünümüzün coğrafi işaret alması sevindirici " dedi.