Balıkesir'de '06.06.2026' yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de '06.06.2026' yoğunluğu

Balıkesir\'de \'06.06.2026\' yoğunluğu
07.06.2026 09:45  Güncelleme: 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye'de birçok çift, özel tarih olan 06.06.2026'da evlenmek için nikah dairesine akın etti. Günlük nikah sayısı 7-8 iken bu özel günde 17 çift nikah kıydırdı. Çiftlerden bazıları saati de 18.00 olarak seçerek anlamı pekiştirdi.

Burhaniye ilçesinde, birçok il ve ilçede olduğu gibi, evlilik günlerini özel kılmak isteyen çiftlerin "06.06.2026" tarihini tercih etmesi dolayısıyla nikah dairesinde yoğunluk yaşandı. Burhaniye' de günlük 7-8'i geçmeyen nikah sayısı bu özel gün de 17'ya çıktı.

Burhaniye'de 17 çift, "06.06.2026"da hayatlarını birleştirmeyi tercih etti. Başka günlerde, günlük nikah sayısının 7-8'i geçmediğini kaydeden Belediye nikah memuru Serkan Korkmaz, özel gün dolayısıyla yoğunluk yaşandığını söyledi. Burhaniye'de nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler, belediyenin evlendirme birimine başvurdu. Aldıkları randevu sonrası bugün nikah masasına oturan çiftler, "evet" diyerek hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Nikah törenlerine katılan aileler de çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Özel günde nikah kıydıran Erhan Çakar;" 06.06 2026 akşam saat 6'da nikahımız kıyıldı. 6 yıl aradan sonra bugünü seçmemizin önemi buydu. Teşekkür ederim" diye konuştu. Gelin Banu Çakar da, " Tarih özel bir tarih. Özellikle bu tarihi seçtik. 06,06,2026 dışında ekstradan akşam da 6'yı tercih ettik. Teşekkür ederim" dedi. Özel günde yoğunluk yaşandığını kaydeden Belediye Nikah Memuru Serkan Korkmaz ise, " Bu gün, günde 7-8 nikah kıyarken, özel olan bu gün 06.06.2026 tarihinde nikah kıydık. Gençlerimiz bu günü tercih ettiği için yoğunluğumuz oldu. Bu gün 17 nikah kıydık. Vatandaşlarımızda memnun. Belediyemizin ve başkanımızın hizmetlerinden ve nikah salonunuzdan memnun. Bizde gençlerimizi kutluyoruz. Hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Balıkesir, 3. Sayfa, Evlilik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir'de '06.06.2026' yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
SPK’dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme SPK'dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme
Merkez Bankası Parolapara’nın faaliyet iznini iptal etti Merkez Bankası Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti
Rahmi Koç’tan tepkileri çeken “Kürt kadın hasta“ fıkrası Rahmi Koç'tan tepkileri çeken "Kürt kadın hasta" fıkrası

10:09
BBP’de Büyük Kurultay heyecanı başladı Genel Başkan Destici’den mesaj var
BBP'de Büyük Kurultay heyecanı başladı! Genel Başkan Destici'den mesaj var
10:08
Gülistan Doku’nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı Son mesajı “korkuyorum“ olmuş
Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı "korkuyorum" olmuş
10:04
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi başladı
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı
09:49
Belçika’da olay görüntü Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü
Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü
08:37
ABD’de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
ABD'de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
08:36
İstanbul’da esrarengiz olay Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 10:28:04. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de '06.06.2026' yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.