Burhaniye\'de 104. kurtuluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı, geçit töreni yapıldı

Burhaniye ilçesinde, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104.yılı coşkulu törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanındaki törenler Kaymakam Cumali Atilla, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in anıta çelenk koyması ile başlarken, törenlerde coşku yaşandı.

Cumhuriyet Meydanındaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yaptı. Deveciler, törenlere katılanlara teşekkür ederken, Kuvvayı Milliye de görev alanları minnetle andıklarını söyledi. Belediye Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri törenlere renk kattı. Öğrenciler şiirler okudu. Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından öğretmenler korosu türküler söyledi. Törenin sonunda öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve araçlar Özgür Kanatlar Halk Bandosu eşliğinde geçit törenine katıldı.