Burhaniye’de 30 Ağustos coşkusu yaşandı

Burhaniye ilçesinde, 30 Ağustos Zaferinin 104.yılı coşkulu törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında anıta çelenklerin konmasının ardından başlayan törenlerde büyük coşku yaşandı.

Burhaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri, Kaymakam Cumali Atilla, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in anıta çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ yaptı. Öğrencilerin şiir okumasının ardından Halk Eğitim Merkezi ile Belediye Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri törenlere renk katkı. Öğretmenler müzik grubunun mini konseri de ilgi gördü. Daha sonra Özgür Kanatlar Halk Bandosunun eşliğinde geçit töreni düzenlendi. Askerlerin ve öğrencilerin geçit töreni yoğun alkış aldı. Tören, Özgür Kanatlar Halk Bandosunun geçidi ile son buldu.