Balıkesir\'de 30 yıllık mahalle hayrı yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesinde 30 yıllık geleneksel mahalle hayrı yapıldı. Mahalle cami önünde düzenlenen hayır yaklaşık 2 bin kişi buluştururken, etli pilav ve ayran ikramı yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesinde muhtar Yusuf Karakocalı'ının öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, 30 yıllık hayır geleneği yaşattı. Mahallede kadınların hazırladığı pilav ve nohut ayranla birlikte ikram edildi. Hayra Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, bazı meclis üyeleri, muhtarlar ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Katılımcılara teşekkür eden Mahalle muhtarı Yusuf Karokacalı, "Geleneksel mahalle hayrımızı yaptık. Biz bu hayrı 30 yıldan beri yapıyoruz. Bu geleneği devam ettiriyoruz. Katılanlardan Allah razı olsun" dedi. İsa Eren de, "Mahalle hayrımızı muhtarımızın öncülüğünde imece ile yaptık. Yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Hayrımızı birlik ve beraberlik içinde devam ettiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR