Bahçelievler kursundaki eserler Ahmet Akın'da sergilendi - Son Dakika
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Bahçelievler kursundaki eserler Ahmet Akın'da sergilendi

Bahçelievler kursundaki eserler Ahmet Akın\'da sergilendi
05.06.2026 11:32  Güncelleme: 11:34
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Burhaniye Halk Eğitim Merkezi tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde açılan el sanatları kursu tamamlandı. Kursiyerlerin hazırladığı kırk yama, filografi, kabak oyması ve dikiş gibi eserler Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde sergilendi. Sergiyi Kaymakam, Belediye Başkanı ve mahalle muhtarı ziyaret ederek kursiyerleri kutladı.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinin Bahçelievler Mahallesi muhtarlık binasında açılan kurs tamamlanırken, hazırlanan eserlerde Ahmet Akın Kültür Merkezinde sergilendi. Sergiyi gezen mahalle muhtarı Yasemin Kozan, kurs öğretmeni Evrim Aydemir ve kursiyerleri kutladı.

Ahmet Akın Kültür Merkezindeki sergiyi yüzlerce vatandaş ziyaret ederken, sergilenin eserlerde yoğun ilgi gördü. Sergiyi ziyaret eden Kaymakam Cumali Atilla ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler kurs öğretmenleri ve kursiyerleri kutladı. Sergiyi ziyaret eden Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan, mahallesinde kurs açan Evrim Aydemir ile kursa katılanları kutladı. Sergiyi çok beğendiğini kaydeden Muhtar Yasemin Kozan, "Bu anlamlı sergi, kadınlarımızın emeğinin, sabrının ve üretkenliğinin en güzel yansımalarından biri olmuştur. Kırk yama, filografi, kabak oyması ve dikiş gibi birbirinden kıymetli el sanatları; yalnızca birer ürün değil, aynı zamanda alın terinin, özverinin ve ince ruhun eseridir. Her bir parçada saatlerin emeği, yılların birikimi ve yüreğin zarafeti vardır. Kadınlarımız, üreterek hem kültürümüzü yaşatmakta hem de geleceğe değerli izler bırakmaktadır. Bu sergi, onların ne kadar güçlü, üretken ve ilham verici olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Emeği geçen tüm kadınlarımıza gönülden teşekkür ediyor, bu değerli çalışmaların artarak devam etmesini diliyoruz. Çünkü biliyoruz ki; bir toplumun gücü, kadınlarının emeğiyle yükselir" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bahçelievler kursundaki eserler Ahmet Akın'da sergilendi - Son Dakika

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