Burhaniye\'de Esnaflara Çanakkale Gezisi

Burhaniye ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi bir grup vatandaş Çanakkale gezisine katıldı. Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram kendilerine araç sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkür etti.

Burhaniye'de düzenlenen Çanakkale gezisi ilgi gördü. Çanakkale de rehber eşliğinde Şehitlikleri gezen vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı. Kendilerine araç sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve geziye katılan vatandaşlara teşekkür eden Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram, "Kıymetli üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz Çanakkale ve Şehitlikler gezimiz rehber eşliğinde güzel ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Biz büyük bir aileyiz. Her zaman üyelerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gezimize otobüs tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın ve programımızın gerçekleşmesinde desteği olan Sivil Toplum Kuruluşları ile Daire Başkanı Caner Güreşen'e sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. Çok güzel bir gezi oldu" dedi. - BALIKESİR