Büyükşehir'in bağlama kursu Afrika'dan gelen öğrenciye ilham oldu - Son Dakika
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Büyükşehir'in bağlama kursu Afrika'dan gelen öğrenciye ilham oldu

Büyükşehir\'in bağlama kursu Afrika\'dan gelen öğrenciye ilham oldu
04.06.2026 14:35  Güncelleme: 14:37
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Malatya'da eğitim gören Burkina Fasolu Abdul Fettah, MABESEM'deki bağlama kursunda Aşık Veysel'i örnek alarak Türk halk müziğini öğreniyor.

Burkina Faso'lu Abdul Fettah, bağlama sevgisini MABESEM'de geliştiriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM) yalnızca vatandaşların değil, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin de kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor.

Aşık Veysel'i örnek aldı

İnönü Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Burkina Faso'lu Abdul Fettah, Malatya'ya geldikten sonra tanıştığı bağlamayı öğrenmek için MABESEM Bağlama Kursu'na katıldı. Kısa sürede önemli ilerleme kaydeden Abdul Fettah, Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden Aşık Veysel'in izinden giderek saz çalıp türkü söylemeyi hedefliyor. Geçtiğimiz yıl Malatya'ya gelen ve TÖMER'de Türkçe eğitimi alan Abdul Fettah, Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği'nin (MİSA) yönlendirmesiyle MABESEM bünyesinde açılan bağlama kursuna kayıt yaptırdı. Uluslararası öğrencilerin sosyal uyum süreçlerine katkı sağlayan kurslar, aynı zamanda Türk kültürünün ve geleneksel sanatlarının farklı ülkelerden gelen öğrencilere aktarılmasına da vesile oluyor.

Bağlama ile Malatya'da tanıştı

Bağlamayla tanışma hikayesini anlatan Abdul Fettah, TÖMER'de eğitim gördüğü dönemde ders kitaplarında bağlamadan bahsedildiğini ve sınıfta bağlama ile icra edilen eserleri dinlediklerini belirtti. İlk kez öğretmeninin sınıfa getirdiği bağlamayı yakından görme fırsatı bulduğunu ifade eden Abdul Fettah, enstrümanı denedikten sonra öğrenmeye karar verdiğini söyledi.

Burkina Faso'da bağlamaya benzeyen ve "Kunde" adı verilen bir enstrümanın bulunduğunu belirten Abdul Fettah, bu nedenle bağlamanın sesini kendisine yakın hissettiğini dile getirdi. Kurs sürecinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Abdul Fettah, kısa sürede bağlama çalmayı öğrenmek istediğini söyledi.

Burkina Faso Abdul Fettah, kendisine destek veren Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği (MİSA), MABESEM yetkilileri, kurs eğitmeni ve kurs arkadaşlarına teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Büyükşehir'in bağlama kursu Afrika'dan gelen öğrenciye ilham oldu - Son Dakika

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