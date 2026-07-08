Bursa\'da 38. Altın Karagöz Yarışması Başladı

Bursa'da bu yıl 38'incisi düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması", halk dansları topluluklarının katılımıyla başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'ndaki ilk gösteriye, Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin açılışında konuşan BKSTV Başkanı Zekeriya Birkan, geçmişten beslenen ve geleceğe umutla uzanan çok özel bir buluşmanın heyecanını birlikte yaşadıklarını söyledi.

Vakfın, Bursa'nın kültür, sanat ve yaşamına değer katmak için çalıştığını belirten Birkan, BKSTV olarak kentin kültürel mirasını korumaya, geliştirmeye ve uluslararası arenada görünür kılmaya devam edeceklerini aktardı.

Gecede ilk olarak sahne alan Bursa Kılıç Kalkan Halk Oyunları'nın gösterisinin ardından sırayla yarışmaya katılan ülkelerin dans grupları performanslarını sergiledi.

Yarışmada Bulgaristan, Cezayir, Güney Kore, Gürcistan, İran, Macaristan, Meksika, Moldova, Rusya, Sırbistan, Şili, Uruguay ve Yunanistan'dan yarışmaya katılan topluluklar yöresel kostümleri ve dans figürleriyle sahneyi renklendirdi.