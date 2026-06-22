Prof. Dr. Özbal; "Bursa Neolitik dönemde de bir merkezdi"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi, her ay alanında uzman bir ismi, Bursalılarla buluşturuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi'nde arkeoloji söyleşilerinin 7'nci buluşması düzenlendi.

Programın konuğu olan Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Özbal, Bursa'nın Neolitikleşme sürecindeki önemini Yenişehir ilçesindeki Barcın Höyük örnekleri üzerinden anlattı.

Bursa bölgesinin yalnızca tarım ve hayvancılığın Anadolu'dan Avrupa'ya aktarımında bir "geçiş noktası" olarak kalmadığını vurgulayan Prof. Dr. Özbal, Bursa'nın aynı zamanda yeni yaşam biçimlerinin şekillendiği bir merkez olarak da değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Barcın Höyük'teki örneklerin, bölgedeki ilk çiftçi toplulukların sütü tüketmenin ötesine geçerek sütü işlemek için özel kap biçimleri geliştirdiğini ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Özbal, Bursa bölgesinin, süt ürünlerinin işlenmesiyle ilişkilendirilen en erken kap formlarına da ev sahipliği yaptığını söyledi.

Çanak çömlek kullanımının erken aşamalarında, ateşte ısıtılmış taşlarla yemek hazırlama gibi yöntemlerin de devrede olduğunun tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Özbal, bu veriler ışığında Bursa'nın Neolitik dönemde pasif bir köprü değil, beslenme, teknoloji ve gündelik yaşam pratiklerinin dönüşümünde aktif rol oynayan bir bölge olarak öne çıktığını ifade etti.

Söyleşide, Barcın Höyük araştırmalarının teknik bilimsel sonuçları, Prof. Dr. Rana Özbal'ın sunumuyla Bursa'nın tarihöncesi mirasını geniş kitlelere anlatacak şekilde sadeleştirilmiş bir dille kamuoyuyla buluşturuldu. - BURSA