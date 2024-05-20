Bursa'da Erguvan Bayramı için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa'da Erguvan Bayramı için hazırlıklar tamamlandı

Bursa\'da Erguvan Bayramı için hazırlıklar tamamlandı

Bursa'da baharın gelmesini müjdeleyen erguvan ağaçlarının çiçek açmasıyla gerçekleştirilen Osmanlı Devleti geleneği Erguvan Bayramı için hazırlıklar tamamlandı. Yıldırım Belediyesi, 23-24-25 Mayıs'ta etkinliği gerçekleştirecek. Etkinlikler arasında sempozyumlar, paneller, musiki konserleri, Hacivat ve Karagöz oyunları yer alacak. Ayrıca, tarihi el sanatlarından çini, naht, ebru, hüsn-i hat, tezhip ve cam üfleme sanatı zanaatkarlar tarafından canlı performanslarla yeni nesile aktarılacak. Kadın dernekleri tarafından el emeği ürünlerin sergileneceği stantlar da kurulacak.

20.05.2024 11:11
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Bursa'da baharın gelmesini müjdeleyen erguvan ağaçlarının çiçek açmasıyla gerçekleştirilen Osmanlı Devleti geleneği Erguvan Bayramı için hazırlıklar tamamlandı.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erguvan Bayramı için hazırlıklarını tamamlayan Yıldırım Belediyesi, 23-24-25 Mayıs'ta etkinliği gerçekleştirecek.

Akademisyenlerin katılımıyla sempozyumlar, paneller ve musiki konserleri düzenlerken etkinlik süresince çocuklar için de Hacivat ve Karagöz oyunları düzenlenecek. Erguvan Bayramı'nda Eşrefi çorbası ve Osmanlı şerbeti vatandaşlara ikram edilecek.

Erguvan Bayramı etkinlikleri kapsamında Yıldırım'daki Emirsultan Cami'nin bahçesinde tertip edilecek etkinlikte tarihi el sanatlarından çini, naht, ebru, hüsn-i hat, tezhip ve cam üfleme sanatı zanaatkarlar tarafından canlı performanslarla yeni nesile aktarılacak. Erguvan Bayramı kapsamında kurulacak stantlarda kadın dernekleri tarafından el emeği ürünler sergilenerek satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Erguvan Bayramı'nı yeni nesillere aktarmayı hedef edindiklerini belirtti.

Yılmaz, Bursa'nın en köklü geleneklerinden olan, birliği ve beraberliği pekiştiren aynı zamanda baharı müjdeleyen Erguvan Bayramı'na herkesi davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Erguvan Bayramı için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Erguvan Bayramı için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
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