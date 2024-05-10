Bursa'da Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından açılan ebru sergisi ilgi gördü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa'da Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından açılan ebru sergisi ilgi gördü

Bursa\'da Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından açılan ebru sergisi ilgi gördü

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından açılan ebru sergisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Okulun 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin oluşturduğu 120 eser, sergi boyunca ziyaretçiler tarafından görülebilecek.

10.05.2024 09:29
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Fatih Ortaokulunun öğretmen ve öğrencileri tarafından açılan ebru sergisi ilgi gördü.

Geleneksel ebru sanatını modern sanat çizgileriyle yeniden yorumlayan Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Tayyare Kültür Merkezi'nde sergi açtı.

Okulun 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin oluşturduğu 120 eser, Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşe Yıldırım, teknoloji tasarım öğretmeleri Nevin Yaran, Zeynep Güler ve Murat Özkan öncülüğünde hazırlanarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fatih Ortaokulu Okul Müdürü Hakan Dipova, serginin açılışında yaptığı konuşmada, yetenekli öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu bir okulda yöneticilik yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin bu sergi için aylardır büyük emekler verdiğini belirten Dipova, etkinliğin hazırlanmasında emek veren tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşe Yıldırım da öğretmen ve öğrencilerin ebru sanatını ilk defa deneyimlediklerini vurgulayarak, "Akademik yılın başından sergiye kadar olan süreçte herkes büyük ilgi ve motivasyonla çalışarak oldukça güzel eserler ortaya çıkarttı. Çok mutluyuz. Okul müdürümüz Hakan Dipova'ya bizleri desteklediği için teşekkür ediyoruz." dedi.

Sergi, 11 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından açılan ebru sergisi ilgi gördü - Son Dakika

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