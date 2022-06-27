Bursa'da oyuncu adayı gençlerin eğitimleri sona erdi - Son Dakika
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Bursa'da oyuncu adayı gençlerin eğitimleri sona erdi

27.06.2022 13:23
Bursa'da oyuncu adayı gençlerin eğitimleri sona erdi

Bursa Büyükşehir Belediyesince ünlü yapımcı, yönetmen, senarist Birol Güven yönetiminde gerçekleştirilen Sinema ve Televizyon Akademisi eğitimleri sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince ünlü yapımcı, yönetmen, senarist Birol Güven yönetiminde gerçekleştirilen Sinema ve Televizyon Akademisi eğitimleri sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, akademide, ön elemeleri geçen 150 kişinin 4 aylık eğitimleri tamamlanarak katılımcılara sertifikaları verildi.

Katılımcılar, Birol Güven'in yanı sıra Aşkın Şenol, Nazım Kerkez ve Emre Kavuk gibi isimlerin yer aldığı Mint Akademi eğitmenleri ile alanında uzman isimlerden "yeni nesil oyunculuk", "senaristlik ve yazarlık", "kısa film atölyesi", "sinema kültürü" ve "kurgu-ses-miksaj-renk" başlıkları altında eğitimler aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dijital Tasarım ve Eğitim Merkezi'nde yeni nesil sinema uygulamalarını da deneyimleyen sinema ve televizyon dünyasının yeni isimleri, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen gala gecesinde hünerlerini sergiledi.

Hisseli Harikalar Kumpanyası Müzikali'nden şarkılarla sahneye çıkan kursiyerlere, programın sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Şoray Uzun da Ümit Besen'in "Okul Yolu" şarkısını söyleyerek eşlik etti.

Geceye katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak gençliğe yönelik hizmetlere büyük önem verdiklerini bildirdi.

Şahin, konuşmasının ardından eğitmenlere teşekkür plaketi verdi.

Sinema ve televizyon dünyasına yeni isimlerin kazandırılmasına vesile olan eğitime sağladığı katkılar nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Birol Güven ise, "İyi okul yoktur, iyi öğretmenler vardır. İyi öğrenciler vardır ve onlara bu imkanı verenler vardır. İşte onların hepsi bu salonda, hepsine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programını devamında televizyon ve sinema dünyasının yeni isimlerinin hazırladıkları kısa film ve belgeseller izlendi.

Program sonunda kursiyerlere sertifikaları teslim edildi.

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Kaynak: AA

Birol Güven, Yönetmen, Sinema, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da oyuncu adayı gençlerin eğitimleri sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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