Bursa\'da \'Solistler Geçidi\' Konseri

Kültür Sanat

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, "Solistler Geçidi" konseri düzenledi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde şef Gökhan Kiviz'in yönettiği konserde, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

Solistler, "Bir Garip Yolcuyum", "Sultanım" ve Başka Ocaklar" gibi eserleri seslendirdi.

Sanatçı Müge Alpay'ın da keman performansı sergilediği konserin sonunda orkestra, solistler ve şef uzun süre ayakta alkışlandı.