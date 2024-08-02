Bursa'da Tarihi Kilise Camiye Dönüştürülüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa'da Tarihi Kilise Camiye Dönüştürülüyor

Bursa'da 19. yüzyılda kilise olarak inşa edilen ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında camiye dönüştürülen tarihi yapı, restorasyonla ayağa kaldırılıyor. İnesi Köyü Camisi olarak hizmet veren tarihi yapının restorasyonu tamamlandıktan sonra tekrar ibadete açılacak. Restorasyon sürecinde binanın cepheleri güçlendirilirken, iç mekan duvarlarında da çatlaklar giderildi. Ayrıca, çatıdaki çürümüş ahşap bölümler değiştirilerek çatı örtüsü tamamlandı. Yapının depreme karşı güvenli hale getirilmesi için ise güçlendirme çalışmaları yapıldı. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, tarihi yapı tekrar ibadete açılacak ve ezan sesi yeniden yankılanacak.

02.08.2024 13:09
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Bursa'da 19. yüzyılda kilise olarak inşa edilen ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında camiye dönüştürülen tarihi yapı, restorasyonla ayağa kaldırılıyor.

Nilüfer ilçesi Özlüce (İnesi) Mahallesi'nde inşası 19'uncu yüzyıla tarihlenen 3 nefli bazilikal plana sahip Rum Ortodoks Kilisesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında camiye dönüştürüldü.

İnesi Köyü Camisi olarak 1992'ye kadar hizmet veren tarihi yapının mülkiyeti Nilüfer'in ilçe statüsüne kavuşturulmasıyla belediyeye verildi.

Nilüfer Belediyesince onarımdan geçirildikten sonra bir dönem kültür merkezi olarak kullanılan binanın tapusu 2013'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçti.

Mülkiyetle ilgili hukuki sürecin 2019'da tamamlanmasıyla, cephelerinde ve iç mekan duvarlarında derin çatlaklar olan tarihi binanın restorasyonu için proje hazırlandı.

Bu sürede ön cephesi, 2020 yılında yıkılan yapının restorasyonuna, yeniden hazırlanan kapsamlı projenin ardından Şubat 2023'te başlandı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde aslına uygun olarak restore edilen yapıda çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ezan sesi yankılanacak.

Depreme karşı güvenli hale getirilecek

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AA muhabirine, yıllardır kullanım dışı kalan binada temelden çatı örtüsüne kadar güçlendirme çalışması yaptıklarını söyledi.

"Ampatman" olarak tanımlanan kenarlardaki kolon ve perdeler ile radye temel sınırları arasında kalan bölümün bulunmadığını belirten Yıldız, "Tuğlalarda, derzlerde, çimentoların yapıya zarar verdiğini tespit ettikten sonra hidrolik kireç bağlayıcı derzler yapıldı. Temellerin genişletilmesi ampatmanlarla sağlandı. Onların bağlantısı yapılarak pencere kotlarında paslanmaz çelikten gergi sistemleriyle yapı güçlendirildi." dedi.

Çatıdaki çürümüş ahşap bölümlerin değiştirildiğini anlatan Yıldız, yalıtım yapılarak çatı örtüsünün tamamlanacağını dile getirdi.

Ayrıca, yaklaşık 150 yıllık binanın içinde çekme bölgesindeki alanları güçlendirilerek yapının statiğine katkıda bulunacaklarını ve depreme karşı güvenliği sağlayacaklarını ifade eden Yıldız, "Cami olarak 2 Ocak 2025'te, Regaip Kandili'nde inşallah ibadete tekrar açılmasını planlıyoruz. Özlüce Köyü Camisi olarak inşallah devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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