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Bursa'da Uluslararası Mehmet Zahid Kotku Sempozyumu düzenlenecek - Son Dakika

Bursa'da Uluslararası Mehmet Zahid Kotku Sempozyumu düzenlenecek

16.11.2021 14:23
Bursa'da Uluslararası Mehmet Zahid Kotku Sempozyumu düzenlenecek

Bursalı alim Mehmed Zahid Kotku, 20 ve 21 Kasım'da gerçekleştirilecek uluslararası sempozyumla anılacak.

Bursalı alim Mehmed Zahid Kotku, 20 ve 21 Kasım'da gerçekleştirilecek uluslararası sempozyumla anılacak.

Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sempozyuma, 10 üniversiteden 40'tan fazla akademisyen katılarak bildiri sunacak.

Sempozyum, açılış paneli ve 5 farklı oturumdan oluşacak. İlk oturumda, Kotku'nun askerlik döneminde tuttuğu günlüklere yansıttığı, dönemin olaylarına yaklaşımı değerlendirilecek.

İkinci oturumda, Kotku'nun kitaplarından hareketle tefsir, hadis ve fıkıh gibi İslami ilimlere dair yaklaşımlarına, üçüncüde ise aldığı icazetler, ilim anlayışı ve imamlığına ilişkin bildiriler sunulacak.

Dördüncü oturumda, tasavvufi ahlak, nefis terbiyesi, zikir konuları üzerinde durulacak. Son oturumda da Kotku'nun atıfta bulunduğu eserler, kullandığı manzumeler ve Özbekçeye çevrilen kitapları konu edilecek.

Değerlendirme oturumuyla sona erecek sempozyumda sunulan tüm bildiriler, kitap haline getirilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Necdet Yılmaz, sempozyumu Kotku'nun doğup büyüdüğü ve 25 senesini geçirdiği Bursa'da yapmayı tercih ettiklerini belirtti.

Kotku'nun Osmanlı'dan Cumhuriyet'e dinin doğru aktarılmasında çok önemli bir köşe taşı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kendisi büyük bir alimdir. İlmi, kültürel, iktisadi, siyasi yönden insanları atılım yapmaya teşvik etmiş, bu yöndeki girişimleri desteklemiştir. Eserleriyle, sohbetleriyle, imamlığıyla, hatipliğiyle, etkisi ve izleriyle, dünyayı okuması ve değerlendirmesiyle, kısaca çok yönlü kişiliğiyle tanınıp tanıtılması gereken bir büyüğümüzdür. Bu yüzden hakkında bir sempozyum yapma kararı aldık. Bundan sonra da 2 yılda bir yeni yönlerini güncel bakış açısıyla ele almayı sürdürecek sempozyumlar düzenlemeye karar verdik. Merhum Kotku, Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, eski siyasetçi Korkut Özal gibi kamuoyunun yakından tanıdığı yüzlerce ismin hocası olarak biliniyor. On binlerce talebe yetiştirmiş, devrin en büyük alimlerinden birini tüm yönleriyle daha yakından tanıtmak istiyoruz."

Yılmaz, etkinliği takip etmek isteyenlerin "kotkusempozyumu.com" adlı internet sitesinden katılımcı kaydı yapabileceğini, sempozyumun "AkraMedia" Youtube kanalından canlı izlenebileceğini bildirdi.

Mehmed Zahid Kotku, Sempozyum, Kasım, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Uluslararası Mehmet Zahid Kotku Sempozyumu düzenlenecek - Son Dakika


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