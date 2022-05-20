Bursa'da "Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Sergisi" açıldı

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi tarafından 100'e yakın eserin bulunduğu "Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Sergisi" açıldı.

El sanatları kursuna katılan 18 kursiyer, 8 ayın sonunda "iğne oyası" kursunu tamamladı. Ortaya çıkan 100'e yakın eser Ördekli Kültür Merkezi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında katılımcılara hitap eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, şunları kaydetti:

"Üniversitede okuyan genç kızlarımız ile özel koruma altında bulunan genç kızlarımızdan oluşan kursiyerlerimizin el emeği göz nuru, unutulmaya yüz tutmuş etkileyici görselliği olan iğne oyası kültürel değerlerimizi bizlerle buluşturdu. Eğitimlerinden arta kalan zamanlarını değerlendirerek yeni bir el becerisi kazanan üniversiteli kursiyerlerimize ve koruma altında bulunan kızlarımıza teşekkür ediyorum."

Köse ayrıca, sergilenen eserlerin vatandaşlar tarafından satın alındığını aktardı.

Usta öğretici Aysun Yıldız ise iğne oyası sanatını Osmangazi Halk Eğitimi Merkezinin kurslarına giderek öğrendiğini belirterek, "Şimdi ise büyük bir zevkle Bursa ve Kahramanmaraş başta olmak üzere ülkemizin bu alanda öne çıkan yörelerimizin unutulmaya yüz tutmuş sanatsal eserini hanımlarımıza öğretmekten mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Sergi 5 gün açık kalacak.