Bursa'da Yaren leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın buluşması köyü hareketlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bursa'da Yaren leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın buluşması köyü hareketlendirdi

Bursa\'da Yaren leylek ve balıkçı Adem Yılmaz\'ın buluşması köyü hareketlendirdi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi, 'Yaren' leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın 13. kez buluşmasıyla hareketlendi. Yaren'in erken gelmesi mahalle sakinlerini sevindirdi. Yaren'in gelmesiyle köyde ziyaretçi hareketliliği yaşandı ve işletmelerde yüzler güldü. Yaren'in köyümüze çok faydası olduğunu belirten Yılmaz, 'Yaren'in sayesinde köyümüz gelişiyor. Köylülerimiz yararlanıyor. Gözleme evleri ürünlerini satıyor' dedi.

04.03.2024 13:15  Güncelleme: 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi, "Yaren" leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın 13. kez buluşmasıyla hareketlendi.

Adem Yılmaz ile kurduğu "dostluk hikayesi"yle tanınan Yaren'in Eskikaraağaç'a beklenenden erken gelmesi mahalle sakinlerini sevindirdi.

Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'ın sembolü haline gelen Yaren'i görmeye gelenler, Uluabat kıyısında kurulu ve yöresel ürünlerin yer aldığı işletmelerde yüzleri güldürdü.

"Yaren" leyleğin ardından diğer göçmen kuşların da gelmesiyle "Leylek köyü"ne ziyaretlerin artarak sürmesi bekleniyor.

Balıkçı Adem Yılmaz, AA muhabirine, Yaren'in bu sene erken gelerek kendisine sürpriz yaptığını söyledi.

Yaren'in yuvasında eşini beklediğini aktaran Yılmaz, "Yaren leylek, bu yıl Adem amcasına sürpriz yaptı, 15 gün öncesinden geldi. Hiç tahmin etmiyorduk. Her zaman 15-20 Mart, o sıraları görüyorduk. Bize sürpriz yapmış oldu. Çok sevindik, çok heyecanlandım." dedi.

Yaren sayesinde köyde ziyaretçi hareketliliği yaşandığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Eşi geldikten sonra ikisiyle birden dostluğumuz devam edecek. Sabahleyin ben ağlarımı atıyorum. Gelip kayığıma konuyor. Tuttuğum balıklardan ona ikram ediyorum. İnşallah 6 ay beraberiz. Yaren'in gelmesiyle köyümüz neşeleniyor, misafirlerimiz yoğun olarak geliyor. Yaren'in sayesinde köyümüz gelişiyor. Köylülerimiz yararlanıyor. Gözleme evleri ürünlerini satıyor. Yaren'in köyümüze çok faydası olduğunu belirtmek istiyorum."

"Yaren'in sayesinde biz de burada iş yapıyoruz"

Eskikarağaç Mahallesi'nde işletmecilik yapan Saliha Çetin, Yaren'i görmeye gelen ziyaretçiler sayesinde işlerinin yoğunlaştığını dile getirdi.

Yaren'in gelmesiyle mahallenin neşelendiğini vurgulayan Çetin, "Gelen Yaren'i soruyor. Yaren'in sayesinde biz de burada iş yapıyoruz, gözleme satıyoruz. Köyümüz Eskikaraağaç köyüydü, Yaren gelince köyün ismi bile değişti. Kaç senelik köyün ismini bile Yaren değiştirdi. Şimdi leylek köyü oldu. Şimdi Yaren'in sayesinde gelen giden de çok oluyor tabii." diye konuştu.

Ailecek her yıl Yaren'i görmeye geldiklerini ifade eden ziyaretçi Melih Özırmak da Uluabat Gölü'nde tekne turlarına da katıldıklarını söyledi.

Herkesin Eskikaraağaç'ı görmesini tavsiye eden Özırmak, "Gökyüzünde leylek gördüğünüz zaman artık yazın başlangıcıdır ve bir dilek tutarsanız gerçekleşir. Kızımla beraber böyle dilek tutuyoruz. Her yıl dileklerimizin gerçekleşmesini umut ediyoruz. Bizim için keyifli bir deneyim." ???????dedi.

Köye gezmeye gelen ve tesadüfen Yaren leyleği gördüğünü anlatan ziyaretçi Rümeysa Çelikkıral ise "Köy çok güzel gerçekten. Şansımıza hava da güzel ve insanları çok sıcakkanlı. Çok konuşkanlar, çok yardımseverler. Yaren'i de gördük. Tekneyle tura çıktık. Yaren de çatıdaydı. Eşini bekliyormuş, öyle söylediler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluabat Gölü, Karacabey, Bursa, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Yaren leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın buluşması köyü hareketlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu 'Yürek Yakan Şarkılar' Konseri
    14:50 Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu 'Yürek Yakan Şarkılar' Konseri

    Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu tarafından verilen 'Yürek Yakan Şarkılar' adlı konserde Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Konservatuvar müjdesi verdi.

  • Çayırova Belediyesi'nin düzenlediği Aşıklar Şöleni etkinliği
    14:35 Çayırova Belediyesi'nin düzenlediği Aşıklar Şöleni etkinliği

    Çayırova Belediyesi'nin düzenlediği Aşıklar Şöleni etkinliği, ilçe sakinlerinin kulaklarının pasını sildi. Sazları ve sözleriyle, hem kulaklara hem de kalplere hitap eden 16 halk ozanı Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda, kendisini dinlemeye gelen vatandaşlarla buluştu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve kent protokolünün de yer aldığı programda, ozanlar sazlarıyla gönülleri fethetti. Programda konuşan Başkan Çiftçi, 'Belediyemizin düzenlediği Aşıklar Şöleni'nde, sazı ve sözüyle kulaklarımızın pasını silen birbirinden değerli halk ozanlarımızı keyifle dinledik. Kıymetli aşıklarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

  • Muş'ta Kardelenlerin Çiçek Açtığı Bölge Fotoğraflandı
    14:29 Muş'ta Kardelenlerin Çiçek Açtığı Bölge Fotoğraflandı

    Muş'ta temel fotoğrafçılık eğitimi alan kursiyerler, kardelenlerin çiçek açtığı bölgeyi fotoğrafladı. Halk Eğitimi Merkezi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara katılan öğrenciler, teorik eğitimlerin ardından kardelenlerin bulunduğu alanda pratik yapma fırsatı buldu. Kursiyerler, Muş'un doğal güzelliklerini fotoğraflayarak ilin tanıtımına katkıda bulundu.

  • Osmanlı'nın 450 yıllık mirası olan mahyaların ilki Eyüpsultan Camii'ne asıldı
    13:46 Osmanlı'nın 450 yıllık mirası olan mahyaların ilki Eyüpsultan Camii'ne asıldı

    Ramazan ayının öncesinde Osmanlı geleneği olan mahyalar, Eyüpsultan Camii'ne asıldı. Mahyalar, son mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi tarafından hazırlandı. Camiye asılan mahyada, 'Ramazan Kuran ayıdır' yazısı yer alacak. Mahyaların diğer tarihi camilere de asılması için çalışmalar devam ediyor.

  • Nilüfer Belediyesi ve TEOS Kültür Sanat Derneği İş Birliği Protokolü İmzaladı
    13:44 Nilüfer Belediyesi ve TEOS Kültür Sanat Derneği İş Birliği Protokolü İmzaladı

    Nilüfer Belediyesi, TEOS Kültür Sanat Derneği ile ortak çalışma kültürünü güçlendirmek amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği kapsamında (KONSERVE) Kentlerarası Misafir Sanatçı Programı Ağı projesiyle sempozyum, atölye ve birçok uluslar arası kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek.

  • Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki 1900 yıllık kaya kilise turizme kazandırıldı
    13:43 Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki 1900 yıllık kaya kilise turizme kazandırıldı

    Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki yaklaşık 1900 yıllık kaya kilise, yapılan çalışmalarla turizme kazandırıldı. Eğil, tarihi yapıları ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir turizm merkezi olma özelliğini sürdürüyor. Kilisenin restore edilmesiyle birlikte turist sayısının artması hedefleniyor.

  • İtalya'daki müzeler ve arkeolojik alanlar Pazar günleri ücretsiz ziyaretçilere açılıyor
    13:36 İtalya'daki müzeler ve arkeolojik alanlar Pazar günleri ücretsiz ziyaretçilere açılıyor

    İtalya'daki müzelerin ve devlete ait arkeolojik alanların çoğu, her ay gerçekleştirilen Domenica al Museo (Müzede Pazar) girişimi kapsamında Pazar günü kapılarını ziyaretçilere ücretsiz açtı.

  • Merzifon'da 7. Kitap Fuarı Açıldı
    13:33 Merzifon'da 7. Kitap Fuarı Açıldı

    Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen 7. Kitap Fuarı, 200'den fazla yazar ve 100'e yakın yayınevinin katılımıyla açıldı. Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, fuarın önemine vurgu yaparak, Merzifon'un kültür etkinlikleri açısından önemli bir yer olduğunu belirtti. Kaymakam Ali Güldoğan ise kitap fuarlarının şehirlerin kültürel hayatında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Fuar, söyleşi ve imza günleriyle birlikte 10 Mart'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

  • Kayseri'de Türk Dünyası Fotoğraf Sergisi Açıldı
    13:33 Kayseri'de Türk Dünyası Fotoğraf Sergisi Açıldı

    Kayseri'de Türk Dünyası Fotoğraf konulu serginin açılışı yapıldı. Vali Gökmen Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'un da katıldığı açılışta, serginin önemi vurgulandı. Sergide yer alan fotoğraflar, Türk coğrafyasından çekilmiş ve ilk defa sergileniyor.


14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
14:06 Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir ilk Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir ilk! Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor
13:46 İstanbul’daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası’na satıldı İstanbul'daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası'na satıldı
12:59 Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3’er bin lira almış Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı! 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3'er bin lira almış
14:43 BBP lideri Destici’nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler BBP lideri Destici'nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler
14:23 Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir
13:59 Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın İstanbul Güngören’deki seçim çalışmasında yaşanan ’kaçak çay’ diyaloğu Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu
13:17 Nürnberg’li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı Nürnberg'li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı
13:16 Kayseri’de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada Kayseri'de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada
12:25 Dursun Özbek’e İmamoğlu’nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu
11:54 Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti
11:42 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ile Ali Koç birlikte eğlendi Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ile Ali Koç birlikte eğlendi
11:11 Fiyatını duyanlar inanamıyor Erman Toroğlu’nun ceketi gündem oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor! Erman Toroğlu'nun ceketi gündem oldu
11:03 İpek Akgül cinayetinde anneden korkunç şüphe İpek Akgül cinayetinde anneden korkunç şüphe
10:48 Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 15:00:09. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Yaren leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın buluşması köyü hareketlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement