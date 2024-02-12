Bursa Devlet Tiyatrosu, \'Lobotomobilin Üç Seferi\' oyununun prömiyerini yapacak

Kültür Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Lobotomobilin Üç Seferi" oyununun prömiyerini yapacak.

George Brant'ın yazdığı ve Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirdiği "Lobotomobilin Üç Seferi" adlı oyunun yönetmenliğini Umut Tanyolu, dekorunu Mustafa Mahdum, kostümlerini Berna Yavuz, müziklerini Fırat Akarcalı ve ışık tasarımını Şükrü Kırımoğlu üstleniyor.

Halil Balkanlar, Melike Ergüzen, Kemal Okur, Baran Balkanlar, Ahmet Kızıl ve Seren Bulut'un rol aldığı oyunda, Amerikan lobotomisinin öncüsü olan ve tüm ülkeyi dolaşarak bu yöntemi tanıtan Dr. Freeman'ın son seyahatinde gerçeklerle yüzleşmesi anlatılıyor.

Oyununun prömiyeri Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde 13 Şubat Salı günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Oyun ayrıca 14, 15 ve 16 Şubat'ta saat 20.00'de aynı sahnede seyirciyle buluşacak.