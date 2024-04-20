Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Sanatseverlere 4 Oyun - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Sanatseverlere 4 Oyun

Bursa Devlet Tiyatrosu\'ndan Sanatseverlere 4 Oyun

Bursa Devlet Tiyatrosu, gelecek hafta 4 farklı oyunla seyircilerin karşısına çıkacak. 'Küçük Korku Dükkanı' müzikali Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, 'Harikalar Mutfağı' oyunu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sahnelenecek. 'Uçurtmanın Kuyruğu' ise Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak. Ayrıca, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Lobotomobilin Üç Seferi' adlı oyun da Adana'da sahnelenecek.

20.04.2024 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Devlet Tiyatrosu, gelecek hafta 4 oyunla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

"Küçük Korku Dükkanı" müzikali, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde 23-26 Nisan'da saat 20.00'de, 27 Nisan'da 15.00 ve 20.00'de sahnelenecek.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Harikalar Mutfağı" oyunu 21 ve 22 Nisan'da saat 14.00'te, 23 Nisan'da saat 11.00'de AVP Sahnesi, "Uçurtmanın Kuyruğu" ise 23-27 Nisan'da saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda beğeniye sunulacak.

Öte yandan, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında "Lobotomobilin Üç Seferi" adlı oyun, 20 ve 21 Nisan saat 20.00'de Ramazanoğlu Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Sahnesi, 23 ve 24 Nisan saat 20.00'de ise Adana 01 Burda Performans Gösteri Merkezi Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA

Bursa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Sanatseverlere 4 Oyun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fallout'un Orijinal Yaratıcısı Tim Cain, Fallout Dizisinin İlk Sezonunu Olumlu Buldu
    13:09 Fallout'un Orijinal Yaratıcısı Tim Cain, Fallout Dizisinin İlk Sezonunu Olumlu Buldu

    Fallout'un orijinal yaratıcısı Tim Cain, Prime Video'nun Fallout dizisi ilk sezonunu olumlu bir şekilde değerlendirdi. Cain, dizinin Fallout evrenini başarılı bir şekilde yansıttığını ve karakter çeşitliliğinin diziyi daha ilginç hale getirdiğini belirtti. Ayrıca, dizinin ikinci sezonunun onaylandığını ve hayranların beklentilerini paylaşmalarını istedi.

  • Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 36. Yılını Kutluyor
    12:56 Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 36. Yılını Kutluyor

    Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin 36. kuruluş yıldönümü kutlandı. Başkan Serkan Gürtürk, gazetecilerin kent kalkınmasında önemli rol oynadığını belirtti.

  • Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Gitar Şenliği Gerçekleştirildi
    12:14 Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Gitar Şenliği Gerçekleştirildi

    Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen Gitar Şenliği, Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleşti. Şenlikte, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi, Ankara Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi ve Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri gitar performansları sergiledi.

  • Muğla'da antik kentlerde Turizm Haftası etkinlikleri düzenlendi
    11:54 Muğla'da antik kentlerde Turizm Haftası etkinlikleri düzenlendi

    Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan antik kentlerde Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Odeon Travel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi ve profesyonel rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide, Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, katılımcılara bilgi verdi. Stratonikeia'da yılın 12 ayı devam eden kazı çalışmalarında önemli eserler bulunduğunu belirten Söğüt, Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yapılan çalışmalarda gün yüzüne çıkarılan yapıların yeniden ayağa kaldırıldığını dile getirdi. Programa 130 öğrenci ve akademisyenler katıldı.

  • Bulgaristan'da 250 Yıllık Osmanlı Mirası Cami Yeniden Açıldı
    11:43 Bulgaristan'da 250 Yıllık Osmanlı Mirası Cami Yeniden Açıldı

    Bulgaristan'ın Sevlievo şehrinde bulunan 250 yıllık Eski Selvi Camisi, yangın ve doğal afetler nedeniyle uzun süredir kapalıydı. Duyarlı vatandaşların bağışlarıyla restore edilen cami, törenle yeniden ibadete açıldı. Caminin restorasyonuna Türk ve Müslüman kökenli birçok kişi destek verdi. Cami, Bulgaristan'da Türk ve Müslüman toplumunun kültürel mirasını koruma çabalarının bir örneği olarak önem taşıyor.

  • Derin Tarih Dergisi 12. Yaşını Kutladı
    11:24 Derin Tarih Dergisi 12. Yaşını Kutladı

    Albayrak Medya bünyesinde yayın hayatını sürdüren Derin Tarih dergisi, İstanbul Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle 12. yaşını kutladı. Derginin genel yayın yönetmeni Taha Kılınç, Derin Tarih'in editoryal bağımsızlık, ekonomik güç ve çalışkan yazı işleri kadrosuyla seçkin bir konumda olduğunu belirtti. Dergi, Osmanlı'nın denizlerdeki hakimiyeti, Köprülü Ailesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu coğrafyalarda yaşananlar gibi birçok önemli konuyu dosya olarak işlemektedir. Ayrıca, dergi üç ayda bir özel sayı da yayınlamaktadır.

  • Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak
    10:58 Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cemevlerinin aydınlatma giderlerini karşılamak için yeni bir yönetmelik yayımladı. Yönetmelikte, aydınlatma giderlerinin ödenmesi için ilgili cemevinin il kültür ve turizm müdürlüğüne yazılı talepte bulunması gerektiği belirtildi. Ayrıca, ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri bakanlık tarafından ödenmeyecek ve ödenmesi gereken her türlü bedel abone tarafından ödenecek.

  • Konak Belediyesi'nden 23 Nisan kutlaması
    10:48 Konak Belediyesi'nden 23 Nisan kutlaması

    Konak Belediyesi'nin Zeytinlik ve Mersinli Semt Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, minik kursiyerlerin gösterileriyle kutlandı. Etkinliğe, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun konuğu, sevilen oyuncu Mert Fırat da katılarak tüm davetlilere sürpriz yaptı.

  • 150 Yıllık Tarihi Konak Restore Edildi
    10:35 150 Yıllık Tarihi Konak Restore Edildi

    Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan 150 yıllık Topçuoğlu Konağı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyaretçilere açıldı. Konak, aslına uygun bir şekilde restore edilerek turizme kazandırıldı.

  • Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenecek
    06:51 Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenecek

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ile cemevlerinin aydınlatma giderlerinin bakanlık bütçesinden ödenmesi için usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelik, cemevlerinin tespiti, enerji tüketimi ayrımı ve ödeme sürecini düzenlemektedir. Ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri ise abone tarafından ödenecektir.


12:23 Sur Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan’a hakaret Bakanlık müfettiş görevlendirdi Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi
12:02 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir
11:08 AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim
11:00 AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var
08:34 Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi
12:30 Yeni yönetimin hiç insafı yok Beşiktaş’ta Berkay Vardar ile yollar ayrıldı Yeni yönetimin hiç insafı yok! Beşiktaş'ta Berkay Vardar ile yollar ayrıldı
11:50 Barıştılar mı Torreira ve Devrim Özkan’ın aynı yüzükleri takması kafa karıştırdı Barıştılar mı? Torreira ve Devrim Özkan'ın aynı yüzükleri takması kafa karıştırdı
11:25 Zehra Güneş, spor salonundan video paylaştı Her gören aynı detaya takıldı Zehra Güneş, spor salonundan video paylaştı! Her gören aynı detaya takıldı
09:58 Husumetlisini öldürdü, yakalanınca “Öldürme amacım yoktu“ dedi Husumetlisini öldürdü, yakalanınca "Öldürme amacım yoktu" dedi
09:57 Alkollü sürücü park halindeki motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç yaralandı Alkollü sürücü park halindeki motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç yaralandı
09:45 Tunceli Belediyesi’nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı
09:42 Yüksekova’da sürü halindeki yılanlar adeta Brezilya’nın ’Yılan Adası’nı andırıyor Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar adeta Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
08:34 Cevdet Yılmaz duyurdu Emekliler için özel çalışma yolda Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda
08:13 Sahte bungalov ilanıyla 18 bin kişiyi dolandıran “Odacılar“ organize suç örgütü çökertildi Sahte bungalov ilanıyla 18 bin kişiyi dolandıran "Odacılar" organize suç örgütü çökertildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 13:18:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Sanatseverlere 4 Oyun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement