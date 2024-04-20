Bursa Devlet Tiyatrosu\'ndan Sanatseverlere 4 Oyun

Derin Tarih Dergisi 12. Yaşını Kutladı

Albayrak Medya bünyesinde yayın hayatını sürdüren Derin Tarih dergisi, İstanbul Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle 12. yaşını kutladı. Derginin genel yayın yönetmeni Taha Kılınç, Derin Tarih'in editoryal bağımsızlık, ekonomik güç ve çalışkan yazı işleri kadrosuyla seçkin bir konumda olduğunu belirtti. Dergi, Osmanlı'nın denizlerdeki hakimiyeti, Köprülü Ailesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu coğrafyalarda yaşananlar gibi birçok önemli konuyu dosya olarak işlemektedir. Ayrıca, dergi üç ayda bir özel sayı da yayınlamaktadır.