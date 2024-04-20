Bursa Devlet Tiyatrosu, gelecek hafta 4 oyunla sanatseverlerin karşısına çıkacak.
"Küçük Korku Dükkanı" müzikali, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde 23-26 Nisan'da saat 20.00'de, 27 Nisan'da 15.00 ve 20.00'de sahnelenecek.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Harikalar Mutfağı" oyunu 21 ve 22 Nisan'da saat 14.00'te, 23 Nisan'da saat 11.00'de AVP Sahnesi, "Uçurtmanın Kuyruğu" ise 23-27 Nisan'da saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda beğeniye sunulacak.
Öte yandan, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında "Lobotomobilin Üç Seferi" adlı oyun, 20 ve 21 Nisan saat 20.00'de Ramazanoğlu Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Sahnesi, 23 ve 24 Nisan saat 20.00'de ise Adana 01 Burda Performans Gösteri Merkezi Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Sanatseverlere 4 Oyun - Son Dakika
Fallout'un orijinal yaratıcısı Tim Cain, Prime Video'nun Fallout dizisi ilk sezonunu olumlu bir şekilde değerlendirdi. Cain, dizinin Fallout evrenini başarılı bir şekilde yansıttığını ve karakter çeşitliliğinin diziyi daha ilginç hale getirdiğini belirtti. Ayrıca, dizinin ikinci sezonunun onaylandığını ve hayranların beklentilerini paylaşmalarını istedi.
Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin 36. kuruluş yıldönümü kutlandı. Başkan Serkan Gürtürk, gazetecilerin kent kalkınmasında önemli rol oynadığını belirtti.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen Gitar Şenliği, Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleşti. Şenlikte, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi, Ankara Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi ve Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri gitar performansları sergiledi.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan antik kentlerde Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Odeon Travel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi ve profesyonel rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide, Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, katılımcılara bilgi verdi. Stratonikeia'da yılın 12 ayı devam eden kazı çalışmalarında önemli eserler bulunduğunu belirten Söğüt, Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yapılan çalışmalarda gün yüzüne çıkarılan yapıların yeniden ayağa kaldırıldığını dile getirdi. Programa 130 öğrenci ve akademisyenler katıldı.
Bulgaristan'ın Sevlievo şehrinde bulunan 250 yıllık Eski Selvi Camisi, yangın ve doğal afetler nedeniyle uzun süredir kapalıydı. Duyarlı vatandaşların bağışlarıyla restore edilen cami, törenle yeniden ibadete açıldı. Caminin restorasyonuna Türk ve Müslüman kökenli birçok kişi destek verdi. Cami, Bulgaristan'da Türk ve Müslüman toplumunun kültürel mirasını koruma çabalarının bir örneği olarak önem taşıyor.
Albayrak Medya bünyesinde yayın hayatını sürdüren Derin Tarih dergisi, İstanbul Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle 12. yaşını kutladı. Derginin genel yayın yönetmeni Taha Kılınç, Derin Tarih'in editoryal bağımsızlık, ekonomik güç ve çalışkan yazı işleri kadrosuyla seçkin bir konumda olduğunu belirtti. Dergi, Osmanlı'nın denizlerdeki hakimiyeti, Köprülü Ailesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu coğrafyalarda yaşananlar gibi birçok önemli konuyu dosya olarak işlemektedir. Ayrıca, dergi üç ayda bir özel sayı da yayınlamaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cemevlerinin aydınlatma giderlerini karşılamak için yeni bir yönetmelik yayımladı. Yönetmelikte, aydınlatma giderlerinin ödenmesi için ilgili cemevinin il kültür ve turizm müdürlüğüne yazılı talepte bulunması gerektiği belirtildi. Ayrıca, ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri bakanlık tarafından ödenmeyecek ve ödenmesi gereken her türlü bedel abone tarafından ödenecek.
Konak Belediyesi'nin Zeytinlik ve Mersinli Semt Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, minik kursiyerlerin gösterileriyle kutlandı. Etkinliğe, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun konuğu, sevilen oyuncu Mert Fırat da katılarak tüm davetlilere sürpriz yaptı.
Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan 150 yıllık Topçuoğlu Konağı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyaretçilere açıldı. Konak, aslına uygun bir şekilde restore edilerek turizme kazandırıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ile cemevlerinin aydınlatma giderlerinin bakanlık bütçesinden ödenmesi için usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelik, cemevlerinin tespiti, enerji tüketimi ayrımı ve ödeme sürecini düzenlemektedir. Ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri ise abone tarafından ödenecektir.
Sizin düşünceleriniz neler ?