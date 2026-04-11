11.04.2026 13:56
Bursa Uludağ Üniversitesi ve Yıldırım Belediyesi işbirliğiyle Düşünce Okulu Dergisi tanıtıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Yıldırım Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Bursa Düşünce Okulu'na devam eden öğrencilerin kaleme aldığı makalelerden oluşan Bursa Düşünce Okulu Dergisi tanıtıldı.

Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkanı ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa'nın medeniyetin başkentlerinden biri olduğunu söyledi.

Bursa Düşünce Okulu ile kentin kültür hayatına katkı verecek çok önemli bir programa imza atıldığını belirten Yılmaz, "Ortaya ürün çıksın, buraya katılanların elleri yavaş yavaş kaleme ısınsın, cesaret kazansınlar istendiği için disiplinli bir başlangıç yapıldı." dedi.

Yılmaz, okulun ilk döneminin bitmesinin ardından ikinci dönemin devam edeceği bilgisini vererek, "Devamı gelecek ve Bursa'da süreklilik arz eden bir okul olacak. Böylece Türkiye'nin kültürel hayatına önemli düşünce ışıltıları serpiştirerek bir yapı, düşünce ortamı ortaya çıksın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bursa'nın birçok medeniyete ev sahipliği yapan yapısı var"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da insan ve şehrin birbirinin aynası olduğunu, bir yandan kentin fiziksel dönüşümünü gerçekleştirirken bir yandan da şehir kültürünü önemsediklerini kaydetti.

Düşünce dünyası ve medeniyet tasavvurunun şehre yansıtılmasının önemine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Aslında dünyanın ihtiyacı olan merhamet medeniyetinin yeniden inşasına bir katkı sunmak istedik. Dünyada artık, şehirler öne çıkıyor, ülkeler değil. Bursa'nın medeniyet kuran, fetih aklını oluşturan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir yapısı var. Buradan ilham alarak, Bursa Düşünce Okulu'nun insanlığa katkı koyacak, değerler üretecek bir proje olmasını arzu ettik."

Vahşi Batı medeniyetinin iflas ettiğini, yeni bir medeniyet tasavvuruna, şehirlere ve dünyaya ruh verecek, iyilik getirecek bir tasavvura ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bursa Düşünce Okulu, bu anlamda önemli. Okulun bir çıktısı olarak Bursa Düşünce Okulu Dergisi ile karşınızdayız. Sizlerin düşünce dünyası ve ince ruhuyla işlenmiş bir eser oldu. Akademik ve bilimsel bir çalışma. İnşallah yayın hayatına devam eder. Bursa'ya, ülkemize, insanlığa katkı sağlar." dedi.

Toplantıya, Bursa Düşünce Okulu'nun öğrencileri ve akademisyenler katıldı.

Katılımcıların kendilerini çok yönlü geliştirebilmesi, okumaya, araştırmaya, düşünmeye daha fazla vakit ayırabilmesi amacıyla düzenlenen ve 18 Ekim 2025'te, Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açan Bursa Düşünce Okulu öğrencileri, önde gelen isimlerden "Düşünce, Bilgi, Bilim", "Medeniyet, Kültür, Tarih" ve "Edebiyat, Sanat, Ahlak" gibi başlıklarda dersler aldı.

Kaynak: AA

Gayrimenkulde sert fren İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü Gayrimenkulde sert fren! İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü
Moda dünyasında kapışma Serenay mı, Barbie mi Moda dünyasında kapışma! Serenay mı, Barbie mi?
61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi 61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Mine Tugay ustasını unutmadı Duygulandıran paylaşım Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım
Süper Lig devinden Van Dijk bombası Süper Lig devinden Van Dijk bombası

14:42
Takım belki de şampiyonluğu verdi, o sevgilisiyle eğlendi
Takım belki de şampiyonluğu verdi, o sevgilisiyle eğlendi
14:24
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
13:50
ABD’den İran’ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
13:19
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı İşte ilk fotoğraf
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı! İşte ilk fotoğraf
