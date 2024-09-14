Bursa Gastronomi Festivali\'nde Cantık Yarışması

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Bursa Büyükşehir Belediyesinin kentin tescilli lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla organize ettiği "Gastronomi Festivali"nde cantık yeme yarışması düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merinos Parkı'nda "Damağımdaki Bursa" temasıyla dün başlayan festival, birbirinden renkli etkinlik ve yarışmalara sahne oluyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen Bursa'nın tescilli lezzetlerinden cantık yeme yarışmasına 16 yarışmacı katıldı.

Yarışmacılar, kendilerine verilen 16 dakikalık sürede en fazla cantığı yemek için yarıştı. Bazı katılımcıların erken pes ettiği yarışmayı, 8 cantık yiyen Cemil Bakırtaş, kazandı.

Bakırtaş'a gram altın verilen yarışmanın sonunda dereceye giren Mehmet Özbek, Alihan Kocabey ve Erol Türkten ise etkinliğin sponsoru olan pide salonundan yemek ödülü kazandı.

Festival, düzenlenen söyleşiler ve yemek programlarıyla devam ediyor.