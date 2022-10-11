Bursa haberi | Mudanya Mütareke'nin 100'üncü yılında SOLOTÜRK nefes kesti - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa haberi | Mudanya Mütareke'nin 100'üncü yılında SOLOTÜRK nefes kesti

11.10.2022 19:15

Bursa yerel kültür sanat haberine göre Mudanya Mütareke'nin 100'üncü yılında SOLOTÜRK nefes kesti BURSA - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Mudanya Mütarekesi'nin yıl dönümü çerçevesinde yaptığı gösteri nefes kesti.

Mudanya Mütareke'nin 100'üncü yılında SOLOTÜRK nefes kesti

BURSA - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Mudanya Mütarekesi'nin yıl dönümü çerçevesinde yaptığı gösteri nefes kesti. Binlerce kişi, Türkiye'nin bağımsızlık imzasının atıldığı Mudanya'da barış ve kardeşlik gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi takımı SOLOTÜRK, kutlamalar çerçevesinde Mudanya semalarındaydı. SOLOTÜRK pilotunun F-16 jetiyle yaptığı gösteri nefes kesti. Yaptığı aksiyon dolu hareketlerle de göğüs kabarttı. Alanı dolduranlar, cep telefonları ile yaklaşık yarım saat süren gösteriyi görüntülemeye çalıştı.

YORUMLAR
500
Bursa haber: SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı Bursa haber: SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı Bursa haberi: Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı törenle kutlandı Bursa haberi: Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı törenle kutlandı
Kaynak: İHA

Türk Hava Kuvvetleri, Mudanya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa haberi | Mudanya Mütareke'nin 100'üncü yılında SOLOTÜRK nefes kesti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
19:40 Esenyurt'ta anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalışan sürücü esnaftan tekme tokat dayak yedi
19:38 Antalya'da otizimli öğrenciyi döven öğretmenlerden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
18:35 Sedat Peker paylaşımı sebebiyle dava açılan Uğur Dündar'a ilk duruşmada beraat kararı verildi
18:14 AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, gelen tepkilere cevap verdi: Haklı çıkmazsam, siyaseti bırakacağıma söz veriyorum
18:07 Edirne'de Sayısal Loto talihlisi 836 bin TL kazandı! Henüz ortaya çıkmayan kişinin Bulgar turist olabileceği düşünülüyor
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:48 İstanbul'da taraftarları taşıyan bir otobüse kurşun yağdırıldı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 22:03:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa haberi | Mudanya Mütareke'nin 100'üncü yılında SOLOTÜRK nefes kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement