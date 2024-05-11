Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği Korosu Engelliler Haftası'nda konser düzenledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği Korosu Engelliler Haftası'nda konser düzenledi

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği Korosu Engelliler Haftası\'nda konser düzenledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği Korosu, Engelliler Haftası dolayısıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir konser düzenledi. Konserde, Türk Halk Müziği'nin sevilen eserleri seslendirildi ve şef, solist ve orkestra büyük bir alkış aldı.

11.05.2024 09:20
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği Korosu, 10-16 Mayıs "Engelliler Haftası" nedeniyle konser düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Kemal Kamalı yönetti.

Gecede Türk Halk Müziğinin sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

Konserde engelli ve gönüllülerden oluşan koro ve solistler, "Kara Kaş Gözlerin Elmas", "Meşeli Dağlar Meşeli" ve "Akşam Olur Karanlığa Kalırsın" gibi eserleri müzikseverler için yorumladı.

Gecenin sonunda şef, solist ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği Korosu Engelliler Haftası'nda konser düzenledi - Son Dakika
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