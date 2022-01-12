Bursa'nın değerleri Sırbistan'daki tanıtım günleri etkinliğinde vitrine çıktı - Son Dakika

Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da tüm değerleriyle tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'nın uluslararası arenada ön plana çıkartılması yönündeki çalışmalara devam ediliyor.

Bursa'nın turizmden daha fazla pay alabilmesi amacıyla bugüne kadar çok sayıda uluslararası tanıtım etkinliği gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesinin son durağı Belgrad oldu.

Belgrad'da düzenlenen Bursa Tanıtım Günü etkinliğine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile Bursalı turizm profesyonelleri katıldı.

"Bursa çok özellikli bir şehir"

Belgrad Crown Plaza Oteli Fuaye Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, Bursa fotoğrafları, çini ve Bursa ipeği sergileri ile geleneksel yöntemle kozadan ipek ipliği elde etme uygulaması katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Bursa'nın tüm yönleriyle tanıtıldığı Bursa Tanıtım Günü etkinliği açılış töreninde konuşan Aktaş, "Gastronomiden tarihi ve kültürel mirasa ve doğal zenginliklere kadar pek çok değere sahibiz. Geçtiğimiz ay Sırbistan'dan 60 öğrenciyi Bursa'da ağırladık. Burada turizm profesyonellerimiz de var. İnşallah yapılan ikili görüşmelerle iki ülke arasındaki ilişkilerin artarak devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da Türkiye'de Anadolu'yu, Türk İslam kültürünü en iyi anlatan şehirlerin başında Bursa'nın geldiğini aktardı.

Belgrad Belediye Başkanı Zoran Radojicic ise daha önce Bursa'yı görme imkanı bulduğunu ve çok beğendiğini kaydetti.

Bursa Tanıtım Günü etkinliği kapsamında Bursalı turizm profesyonelleri, Sırp turizmcilerle ikili görüşmeler yaparak iki şehir arasındaki turizm fırsatlarını değerlendirdi.