Müşküle iğne oyası işleyerek oğlunun hatırasını da yaşatıyor - Son Dakika
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Müşküle iğne oyası işleyerek oğlunun hatırasını da yaşatıyor

25.08.2022 11:56
Müşküle iğne oyası işleyerek oğlunun hatırasını da yaşatıyor

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Müşküle Mahallesi'nde iğne oyası işleyen Gülsüm Kaygısız, geleneksel el sanatının tanıtımında çabaları bulunan 6 yıl önce kaybettiği oğlunun hatırasını da yaşatıyor.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Müşküle Mahallesi'nde iğne oyası işleyen Gülsüm Kaygısız, geleneksel el sanatının tanıtımında çabaları bulunan 6 yıl önce kaybettiği oğlunun hatırasını da yaşatıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl "Müşküle iğne oyası" adıyla coğrafi işaret tescili yapılan el sanatı, Müşküle'de kadınlar tarafından sürdürülüyor.

İlkokulu bitirdikten sonra yakalandığı kas hastalığı nedeniyle hareket kabiliyetini yitiren ve 2016 yılında 32 yaşında vefat eden Emin Kaygısız, iğne oyalarının tanıtımı için büyük çaba harcadı.

Kaygısız, bazı bilgisayar programlarını öğrenerek 2006'da İsmail Küçük ile internet sitesi kurdu. Civar mahallelere, okullara, resmi kuruluşlara siteler hazırlayan Kaygısız, iğne oyalarını dünyaya tanıtmak için iletişim kurduğu kişilerle çeşitli etkinliklerle bir araya geldi.

Yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi gören iğne oyalarını işleyen Emin Kaygısız'ın annesi Gülsüm Kaygısız, yaptığı açıklamada, yıllarca mahalle halkının geçimlerini bu el sanatından karşıladığını söyledi.

Oğlunun, mahallenin sosyal ve kültürel olarak tanıtılmasında katkılarının olduğunu belirten Kaygısız, "Çevre illerden ve çeşitli ülkelerden ziyaretçilerimiz geldi. İğne oyalarını çok beğendiler. Bizden satın alarak kendilerine ve ailelerine hediye olarak götürdüler. Oğlum çok güzel işler yaptı, onu hiç unutamıyorum. Hep bir yanım eksik. Ben de kendimi iğne oyasına verdim. Allah kimseye evlat acısı vermesin." diye konuştu.

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Kaynak: AA

İznik, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Müşküle iğne oyası işleyerek oğlunun hatırasını da yaşatıyor - Son Dakika

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