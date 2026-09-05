Bursa Orhaneli'deki Hadrianoi Antik Kenti'nde kazılar anıtsal yapıyı ortaya çıkardı - Son Dakika
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Bursa Orhaneli'deki Hadrianoi Antik Kenti'nde kazılar anıtsal yapıyı ortaya çıkardı

Bursa Orhaneli\'deki Hadrianoi Antik Kenti\'nde kazılar anıtsal yapıyı ortaya çıkardı
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Roma İmparatoru Hadrianus tarafından 123 yılında kurulan Hadrianoi antik kentindeki kazılar, anıtsal bir yapının kalıntılarını gün yüzüne çıkardı. Kazı heyeti, yapının agora veya gymnasium olabileceğini belirterek, çalışmaların kentin tarihi önemini ve kültür turizmine katkısını artırmasını hedefliyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından 123 yılında kurulan Hadrianoi kentinin izleri, arkeolojik kazıyla ortaya çıkarılıyor.

Kazı, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Bursa Müze Müdürlüğü başkanlığında, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Şahin'in bilimsel danışmanlığında, yaklaşık 5 dönümlük alanda sürdürülüyor.

Roma İmparatoru Hadrianus'un Uludağ'ın güney yamaçlarında, 123 yılında av yaptığı bölgede kurduğu Hadrianoi kentine ilişkin kazı çalışmalarıyla kentin tam olarak konumlandırılması ve bölgenin tarihi açıdan taşıdığı önemin ortaya konulması hedefleniyor.

Bursa Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, AA muhabirine, Bursa'nın en köklü ilçelerinden Orhaneli'de, Roma döneminden beri yerleşim olduğunu söyledi.

İlçede Hadrianoi adıyla bir kentin varlığının bilindiğini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Roma İmparatoru Hadrianus, bir depremden sonra alanı incelemek üzere Anadolu'ya geliyor ve özellikle Mysia ve Bitinya dediğimiz bölgeyi teftiş ediyor. Bu sırada da İzmit'e ve İznik'e uğruyor ve oradan Erdek tarafına geçiyor. Buradan da geçerken Uludağ'ın eteklerinde bu bölgeye uğruyor ve muhtemel olarak Hadrianoi, kendi adıyla bir kenti buraya kuruyor. Niye buraya kuruyor? Çünkü Hadrianus, bir av düşkünü ve bu bölge, onun av yapması için gayet ideal."

Türkmenoğlu, burada Roma döneminden beri aktif kullanılan bir yolun varlığını anlatarak, "Bu yol, Harmancık'tan geçiyor, Kütahya'ya, Balıkesir'e gidiyor ve günümüzde de aktif. Kent, bu yolun üzerinde kurulmuş. Bölgede termal kaynaklar var. Belki o zaman da kullanılıyordu. Aslında baktığımız zaman bir sürü sebep var burada kurulması için." ifadesini kullandı.

"Hiç dokunulmamış bir coğrafyaya girdik"

Hadrianus'un 123 yılında Hadrianoi kentini kurduğu bilgisinin kaynaklarda da yer aldığını vurgulayan Türkmenoğlu, bu sebeple kentte arkeolojik kazı çalışmalarına başladıklarını aktardı.

Türkmenoğlu, uzun bir süre temizlik çalışması yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Çünkü hiç dokunulmamış bir coğrafyaya girdik. Temizlik çalışmasını yaptıktan sonra bir baktık ki kocaman, anıtsal bir yapının içindeyiz. Belki bir agora (pazar yeri), belki bir gymnasium (eğitim kompleksi). Bunu da tabii ki kazdıkça öğreneceğiz." diye konuştu.

Kazıyı 5 kişilik ekiple sürdürdüklerini ifade eden Türkmenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazdığımız nokta, anıtsal yapının girişine, özellikle de ana duvarına çok yakın bir nokta. Biz burayı kazıp ilk önce yapının tabanına ulaşmak istiyoruz. Oradan alacağımız veriler, bize ışık tutacak ve bu yapıyı ortaya çıkaracak. Bu sayede buranın mimari yapısını da tespit edeceğiz. Bunun dışında diğer alanları ise zamanla kazacağız. Böyle bir anıtsal yapı içinde elbette zamanla kazdıkça taban kısımlarında muhtemelen heykeltıraşlık eserlerine de rastlayabileceğiz. Yapı, baktığımız zaman görünür halde. Her ne kadar dış duvarlar dökülmüş olsa da birçok yerde in situ halde, yani orijinal yerinde duvarları, mimari ögeleri çok rahat görebiliyoruz."

Türkmenoğlu, yapılacak arkeolojik kazıların ve devamındaki çalışmaların ülkenin kültür turizmi için önemli bir alan oluşturacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa Orhaneli'deki Hadrianoi Antik Kenti'nde kazılar anıtsal yapıyı ortaya çıkardı - Son Dakika

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