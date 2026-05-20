Büyük Romulus Oyunu Sahnede

20.05.2026 13:14
Atatürk Üniversitesi'nin Büyük Romulus tiyatro oyunu, gelecek dönemde de sahnelenecek.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü tarafından hazırlanıp sahnelenen "Büyük Romulus" adlı tiyatro oyunu bir önceki dönemin son oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Oyun önümüzdeki dönemde de seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü tarafından bu yıl sahnelenen "Büyük Romulus" adlı tiyatro oyunu, sezonun son gösterimiyle seyirciye veda etti. Dönem boyunca yoğun ilgi gören oyun, hem üniversite öğrencilerinden hem de sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Yazar Friedrich Dürrenmatt'ın kaleme aldığı eser, Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerinin performanslarıyla izleyicilere etkileyici bir tiyatro deneyimi sundu. Akademik çalışmaların sahne pratiğiyle birleştiği yapım, dönem boyunca gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal etkinliklerin de önemli bir parçası oldu.

Bölümün ortak katkılarıyla

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, tiyatronun eğitim sürecindeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Sanat eğitimi yalnızca teorik bilgiyle sınırlı değildir. Öğrencilerimizin sahnede edindiği deneyim, onların hem sanatsal hem de kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu yıl sahnelediğimiz Büyük Romulus adlı oyun, öğrencilerimizin özverili çalışmaları ve akademik kadromuzun katkılarıyla başarılı bir süreç geçirmiştir. Gösterimlerimize ilgi gösteren tüm sanatseverlere teşekkür ediyoruz."

Yeni dönemde de sahnelenecek

Oyunun önümüzdeki eğitim döneminde de yeniden seyirciyle buluşmaya devam edeceğini belirten Prof. Dr. Aydemir, ayrıca, dönem boyunca düzenlenen oyunlar, atölyeler ve sanatsal etkinliklerle bölümün kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam ettiğini belirtti. Sezon finali niteliği taşıyan son gösterim, seyirciler tarafından uzun süre alkışlanırken, oyun sonunda oyuncular ve akademik ekip büyük beğeni topladı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nün önümüzdeki dönemde de yeni projeler ve etkinliklerle sanatseverlerle buluşacağı ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

