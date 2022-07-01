Büyükelçi Peteris Vaivars'ın oyun havası performansı - Son Dakika
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Büyükelçi Peteris Vaivars'ın oyun havası performansı

01.07.2022 15:49

Büyükelçi Peteris Vaivars'ın oyun havası performansı Başkan Hamit Yüzügüllü ve Büyükelçi Peteris Vaivars karşılıklı oynadı Sivrihisar'da bugün açılışı yapılan festivalde Sivrihisar Belediye Başkan Hamit Yüzügüllü ve Büyükelçi Peteris Vaivars'ın karşılıklı oynaması izleyenlerden tam not aldı.

Büyükelçi Peteris Vaivars'ın oyun havası performansı

Başkan Hamit Yüzügüllü ve Büyükelçi Peteris Vaivars karşılıklı oynadı

ESKİŞEHİR - Sivrihisar'da bugün açılışı yapılan festivalde Sivrihisar Belediye Başkan Hamit Yüzügüllü ve Büyükelçi Peteris Vaivars'ın karşılıklı oynaması izleyenlerden tam not aldı.

Sivrihisar Belediyesi Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali görkemli bir açılışla izleyenleri neşelendirdi. Sadece vatandaşlar değil protokoldeki bazı isimlerle keyifli anları objektiflere yansıdı. Etkinliğin bir parçası olan 6 ülkenin dans gruplarının hep beraber geniş alanda Halkalı Şeker türküsü eşliğinde oynamasının ardından çalan Erik Dalı şarkısı ile beraber izleyenler de dansçılara katıldı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü ve Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars ise karşılıklı oynadı. Keyifli oldukları yüzlerinden okunan protokol üyeleri adeta halkla bütünleşti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nden müthiş açılış Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nden müthiş açılış
Kaynak: İHA

Sivrihisar, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Büyükelçi Peteris Vaivars'ın oyun havası performansı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükelçi Peteris Vaivars'ın oyun havası performansı - Son Dakika
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