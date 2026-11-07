Büyükelçi Şen, Mısır'dan Trabzon'a doğrudan tarifeli uçuş hedefini açıkladı - Son Dakika
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Büyükelçi Şen, Mısır'dan Trabzon'a doğrudan tarifeli uçuş hedefini açıkladı

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Büyükelçi Şen, Mısır\'dan Trabzon\'a doğrudan tarifeli uçuş hedefini açıkladı
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Büyükelçi Şen, Mısır'dan Trabzon'a yalnızca charter değil doğrudan tarifeli uçuş başlatmayı hedeflediklerini söyledi; Muhammed Salah'ın ilgisinin buna katkı sağlayacağını belirtti. Kahire'de 70 iş insanının yer aldığı 160 kişilik heyet, 258 Mısırlıyla B2B görüşmesi yaptı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, gelecek dönemde Mısır'dan, Muhammed Salah'ın yarattığı sevgi halesi, alaka ve cazibe sayesinde güzel Trabzon'a yalnızca charter değil, doğrudan tarifeli uçak seferleri başlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Büyükelçi Şen, AA muhabirine, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Büyükelçilik konutunda ilk defa bir şehir için resepsiyon düzenlendiğini belirtti.

Trabzonspor'un, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı transfer etmesinin ardından Trabzon ve Mısır arasında özel ve duygusal bir bağ oluştuğunu ifade eden Şen, "Trabzon'da Muhammed Salah elbette olağanüstü performans sergiliyor ve dünya çapında futbolcu olmakla beraber Trabzonspor taraftarının Muhammed Salah'a gösterdiği olağanüstü ilgi, coşku Mısır'da çok karşılık buldu. Türk halkı, Trabzon halkı Mısırlılara karşı büyük bir sevgi ve muhabbet besliyor." dedi.

Şen, transferin iki ülke arasındaki kardeşlik ve tarihi bağları yeniden canlandırdığını aktararak, ülkeler arasında turizm ve ticaret ilişkisi kurabilmek adına Trabzon heyetinin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Trabzon Valiliği, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği paydaşlığında Kahire'de Business-to-Business (B2B) toplantısı düzenlediğini kaydetti.

Tarifeli uçak seferleri başlatılması hedefleniyor

Resepsiyonda 1000 kişiyi ağırladıklarını dile getiren Şen, "Önümüzdeki dönemde hedefimiz Mısır'dan, Muhammed Salah'ın yarattığı sevgi halesi, alaka ve cazibe sayesinde güzel Trabzon'umuza yalnızca charter değil, doğrudan tarifeli uçak seferleri başlatmaktır." diye konuştu.

Şen, bu girişimlerin sonuçlarının güzel olacağını düşündüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben ilk defa Trabzon eşrafıyla burada bir araya geldim Büyükelçi olarak. Eşim Trabzonlu, dün akşam bana Trabzon forması da hediye edildi. 'Şen' diye de yazmışlar soyismimi. Zaten eş tarafından Trabzonluyduk, şimdi formayı da alınca ilan ettim resmen Trabzonsporluyum diye. İnşallah şahsen de yakında geleceğim, bir maçı da izleyeceğim."

Trabzon'un ve Trabzonspor'un desteği hak ettiğini anlatan Şen, Salah'ın iki ülke arasında turizmin gelişmesine katkıda bulunduğunu, Trabzon'da onu görmek için vize alıp şehre giden Mısırlılar olduğunu anlattı.

Şen, "Her Mısırlı için aslında Muhammed Salah'ın şahsında Türkiye ikinci vatandır. İnancıyla, kültürüyle, geleneğiyle, her şeyiyle Mısırlılar için Türkiye ikinci vatandır. Mısırlılar da her zaman şunu söylerler, 'Muhammed Salah kardeşlik bağlarının canlanmasına, ebedi hatırlanmasına çok büyük bir katkı yaptı, vesile oldu.' Teşekkür ederiz kendisine." ifadelerini kullandı.

Heyetteki 70 iş insanı Kahire'de temaslarda bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından Mısır'la ilişkilerin ivme kazandığını belirterek "Mısır ile Türkiye ilişkileri yeni bir düzleme girdi. Biz de Trabzon'la Kahire'nin arasındaki işbirliğini, güç birliğini ortaya koymak istiyoruz." dedi.

Genç, 70 iş insanının da aralarında bulunduğu 160 kişilik heyetle Mısır'a geldiklerini aktararak "Gördüğümüz manzara bize hem umut verdi hem de mutlu etti. Çok güzel sonuçlar alacağız inşallah. Beklediğimizin üstünde bir atmosfer gördük. 258 Mısırlıyla B2B alanda faaliyet gösteren firmalar diyaloğa geçti." diye konuştu.

Kaynak: AA
Salih Mutlu ŞenMuhammed SalahKültür SanatTürkiyeTrabzonTurizmKahireMısırDünyaSon Dakika

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