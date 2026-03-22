Büyükelçi Sun, Kolombiyalı Gazetecilerle Bayram Kahvaltısı Yaptı

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kolombiyalı gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Sun, başkent Bogota'daki büyükelçilik rezidansında gazetecileri ağırladı. Etkinlikte, misafirlere Türk kahvaltısından çeşitli lezzetler sunuldu.

Sun, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın önemine değindi. Büyükelçi Sun, Türkiye'nin, başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Türk iş insanları aracılığıyla Kolombiya'ya sağladığı katkılara dikkati çekti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sun, Kolombiya'nın Türkiye için "stratejik ortak" olduğunu vurguladı. Sun, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kolombiya'daki görev süresine ilişkin izlenimlerini de paylaşan Sun, iki ülke arasındaki benzerliklere de işaret etti.

Büyükelçi Sun, program sonunda gazetecilere kısa röportajlar verirken, Bogota'dan yayın yapan uluslararası haber kanalı Cablenoticias'a da özel açıklamalarda bulundu.

Türk kahvaltısını çok beğendiklerini dile getiren Kolombiyalı gazeteciler, programı Büyükelçi Sun ile hatıra fotoğrafı çektirerek tamamladı.

"Verimli ve kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik"

Sun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kolombiya'da yaşayan Türk vatandaşlarının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Bu sabah bayram vesilesiyle Kolombiyalı basın mensuplarıyla bir araya gelerek kendilerini kahvaltıda ağırladık." dedi.

Kahvaltı sırasında Türkiye'nin sunduğu imkanlara da değinen Sun, "Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, kültürel programlarımız, Türkiye bursları ve mevcut ticari işbirlikleri üzerine verimli ve kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik." diye konuştu.