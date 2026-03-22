Büyükelçi Sun, Kolombiyalı Gazetecilerle Bayram Kahvaltısı Yaptı

22.03.2026 20:19
Bogota'daki büyükelçilikte Ramazan Bayramı dolayısıyla Kolombiyalı gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelindi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kolombiyalı gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Sun, başkent Bogota'daki büyükelçilik rezidansında gazetecileri ağırladı. Etkinlikte, misafirlere Türk kahvaltısından çeşitli lezzetler sunuldu.

Sun, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın önemine değindi. Büyükelçi Sun, Türkiye'nin, başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Türk iş insanları aracılığıyla Kolombiya'ya sağladığı katkılara dikkati çekti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sun, Kolombiya'nın Türkiye için "stratejik ortak" olduğunu vurguladı. Sun, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kolombiya'daki görev süresine ilişkin izlenimlerini de paylaşan Sun, iki ülke arasındaki benzerliklere de işaret etti.

Büyükelçi Sun, program sonunda gazetecilere kısa röportajlar verirken, Bogota'dan yayın yapan uluslararası haber kanalı Cablenoticias'a da özel açıklamalarda bulundu.

Türk kahvaltısını çok beğendiklerini dile getiren Kolombiyalı gazeteciler, programı Büyükelçi Sun ile hatıra fotoğrafı çektirerek tamamladı.

"Verimli ve kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik"

Sun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kolombiya'da yaşayan Türk vatandaşlarının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Bu sabah bayram vesilesiyle Kolombiyalı basın mensuplarıyla bir araya gelerek kendilerini kahvaltıda ağırladık." dedi.

Kahvaltı sırasında Türkiye'nin sunduğu imkanlara da değinen Sun, "Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, kültürel programlarımız, Türkiye bursları ve mevcut ticari işbirlikleri üzerine verimli ve kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan’ı vurdu Aile teşhis sırasında yıkıldı 3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan'ı vurdu! Aile teşhis sırasında yıkıldı
Biri 110, biri 106 yaşında Uzun yaşamın sırrı bu besinde Biri 110, biri 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrı bu besinde
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
20:18
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
19:46
İsrail, Arad ve Dimona’yı harabeye çeviren İran füzelerinin önlenememe nedenini açıkladı: Tamamen tesadüf
İsrail, Arad ve Dimona'yı harabeye çeviren İran füzelerinin önlenememe nedenini açıkladı: Tamamen tesadüf
19:28
Sidiki Cherif’in milli takım hayali suya düştü
Sidiki Cherif'in milli takım hayali suya düştü
18:33
İstanbul Valiliği: Fatih’te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
