Cacabey Şenliği\'nde Maarif Korosu Konseri

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Korosu'nun konserini izledi.

Kentte dünyanın ilk gökbilim merkezlerinden biri olan Cacabey Gökbilim Medresesi yanında başlayan "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği" kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Korosu konser verdi.

Koro konserde, Neşet Ertaş'ın "Ahirim Sensin", "Gönül Dağı", "Seher Vakti", "Kırşehir'in Gülleri", "Neredesin Sen", "Ah Yalan Dünya" gibi eserlerinin yanı sıra, Hacı Taşan, Çekiç Ali ve Kırşehir yöresine ait türküleri seslendirdi.

İlkokul öğrencisi bir genç de konserin sonunda Neşet Ertaş'ın "Yolcu" türküsünü söyledi.

Bakan Yardımcısı Yelkenci ile konseri izleyen Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ve vatandaşlar, türkülere eşlik etti.

Konserin ardından Yelkenci ve berberindekiler, Maarif Korosu üyelerini tebrik etti.

Bakan Yardımcısı Yelkenci, konserin ardından yaptığı konuşmada, Ahi Evran'ı, Cacabey'i, Aşıkpaşa'yı, Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ı hürmet ve rahmetle andığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla 81 ilde kurulan Maarif Korolarının burada da çok güzel bir örneğini gördüklerini ve çok mutlu olduklarını belirten Yelkenci, "Tabi ki Kırşehir bir başka, en küçüğünden en büyüğüne kadar. Neşet Ertaş'ın 'Yolcu' türküsünü istiyordum ki sunucumuz ilkokul öğrencimizin aynı türküyü söyleyeceğini anons etti. Çok güzel bir tevafuk oldu. Koromuzu destekleyen Valimize teşekkür ediyorum. Korumuz çok değerli eserleri başarıyla icra etti. Destekleyen, ilgiye takip eden herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yelkenci, kent ziyaretleri kapsamında Ahi Evran Camisi ve Kırşehir Ahilik Müzesi'ni de ziyaret etti.