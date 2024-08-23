Çağıl Kaya Gümüşlük Müzik Festivali'nde Konser Verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çağıl Kaya Gümüşlük Müzik Festivali'nde Konser Verdi

Çağıl Kaya Gümüşlük Müzik Festivali\'nde Konser Verdi

Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında müzisyen Çağıl Kaya, Gümüşlük Sahilindeki müzik dinletisiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Festival, 10 Eylül'e kadar sürecek.

23.08.2024 18:16
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21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında müzisyen Çağıl Kaya konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda devam eden festivalde, Çağıl Kaya, Gümüşlük Sahilindeki müzik dinletisi sundu.

Çağıl Kaya'ya, saksafonda Tamer Temel, piyanoda Ercüment Orkut, gitarda Eylül Biçer, basta Kağan Yıldız ve davulda Cem Aksel, eşlik etti.

Bugüne kadar dört albüm yayınlayan Kaya, Gümüşlük Müzik Festivali'nin Suda sahnesinde, dört çalışmada yer alan parçalardan derlediği seçkiyle izleyicinin karşısına çıktı.

Festival, yerli ve yabancı sanatçıların vereceği konser ve atölye çalışmalarıyla 10 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çağıl Kaya Gümüşlük Müzik Festivali'nde Konser Verdi - Son Dakika

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