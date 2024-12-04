Çakallarla Dans 7 Gala Gecesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çakallarla Dans 7 Gala Gecesi

Çakallarla Dans 7 Gala Gecesi

Murat Şeker'in yönettiği Çakallarla Dans 7'nin galası Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı.

04.12.2024 23:16
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Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği "Çakallarla Dans 7" filminin galası, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Senaristliğini Ali Tanrıverdi'nin yaptığı komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Melis Özçimen yer alıyor.

Yönetmen Murat Şeker, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk sinema tarihine 7'nci filmle geçmenin çok önemli olduğunu belirterek, "O yüzden ben bütün ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Cuma günü Türkiye'deki tüm sinema salonlarında ve Kıbrıs'ta, haftaya Almanya'da, İsviçre'de, Avusturya'da, Azerbaycan'da vizyona giriyoruz. Umarım gişemiz bereketli olur." dedi.

Oyuncu Toygan Avanoğlu, filmin çok keyifli olduğunu ifade ederek, "Çekimler çok güzeldi. Çok keyifliydi. Hava biraz sıcaktı. İzmir oldukça sıcaktı. Onun haricinde çok eğlendik. Çok güzel bir iş oldu. Gerçekten herkesi sinema salonlarında bu filmi izlemeye davet ediyorum." diye konuştu.

"Yeni jenerasyon merakla bu filmi bekliyor"

Oyuncu Şevket Çoruh da serinin ilk filminin üzerinden 14 sene geçtiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim için filmin önemli tarafı, sinema salonlarının yaşamasını, ayakta kalmasını isteyen ve bütün filmlerini, sinema salonlarında başlatmış bir seri film olarak yine sinema salonlarındayız. Türkiye'nin tüm sinema salonlarında, Avrupa'da birçok yerde aynı anda vizyona girecek. Heyecanlıyız. İnşallah seyircimiz de sever, memnun kalır. Biz 2010'dan beri güldürmeye devam ediyoruz. Bu serüvenimiz de böyle devam eder. 8 olur, 9 olur, 10 olur..."

Oyuncu Murat Akkoyunlu, ilk filmin heyecanı neyse 7'nci filmde de onu hissettiklerini aktararak, "14 yıllık serüven. Enteresan oldu. Sokaktan aldığımız geri bildirime göre yeni jenerasyon merakla bu filmi bekliyor. O yüzden biz de onları merakla bekliyoruz." görüşünü paylaştı.

Oyuncu Rojda Demirer ise ekipteki oyuncularla geçmişten beri arkadaş olduklarına değinerek, "Gerçekten işi kabul etmem de bu arkadaşlar sayesinde oldu. Çok eski arkadaşlarım. 20 dakika içerisinde tamam dedim ve kendimi burada buldum. Diğer 6 film de mükemmeldi. Yedincisinde olmak benim için büyük bir şans." şeklinde konuştu.

"Çakallarla Dans 7", 6 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

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