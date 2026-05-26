Çal Mağarası Bayramda Ziyaretçileri Ağırlıyor

Trabzon'un Düzköy ilçesinde deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikteki Çal Mağarası, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sarkıt ve dikitlerin yanı sıra üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle bölge turizmine katkı sağlayan mağara, adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Çatlaklar sayesinde dış ortamla hava akışı bulunan, yeraltında olmasına rağmen vadide yürüme hissi veren mağaradan geçen derenin derinliği ise mevsimsel olarak değişiyor.

Yerli ve yabancı turistler, halen büyük bölümü keşfedilmeyi bekleyen mağaranın yaklaşık 1 kilometrelik kısmını gezebiliyor.

Ziyaretçilerden üniversite öğrencisi Aleyna Yılmaz, Çal Mağarası'nın çok doğal ve güzel olduğunu belirterek, "4 yıldır buradayım, ilk defa geldim. Doğallığını korumaları açısından çok güzel. İçeride güzel bir hava var, dışarıya göre daha serin. İlk girdiğimde üşüdüm ama alıştım. Herkes gelsin görsün, etrafı buldukları gibi bıraksınlar, zarar vermesinler bu güzel yapılara." dedi.

Çal Mağarası'na ikinci gelişi olduğunu anlatan Dursun Tufan Antalyalı da herkese mağarayı ziyaret etmelerini önerdi.