Çalıkuşu Oyunu Bursa'da Sahnelendi - Son Dakika
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Çalıkuşu Oyunu Bursa'da Sahnelendi

Çalıkuşu Oyunu Bursa\'da Sahnelendi
19.06.2026 03:19
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Reşat Nuri Güntekin'in eseri 'Çalıkuşu', Bursa'da sahnelendi. Feride'nin zorlukları ele alındı.

Bursa'da, Reşat Nuri Güntekin'in klasik eseri Çalıkuşu romanından uyarlanan "Çalıkuşu-Kanatları Kalbinde" oyunu perde açtı.

Podyum Sanat Mahal'de, Elçin Gürler'in çağdaş tiyatro diliyle uyarladığı oyunu İlknur Güneş yönetti.

Gülşah Yavuz'un romanın ana kahramanı Feride karakterine hayat verdiği oyun, Feride'nin öğretmen olarak ayaklarının üzerinde durmayı öğrendiği ve karşılaştığı zorlukları ele alıyor.

Oyun sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncu, uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çalıkuşu Oyunu Bursa'da Sahnelendi - Son Dakika

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