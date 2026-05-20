Cam Kırma Sanatıyla Yükselen Yetenek

Kahramanmaraş'ta bir oto lastik tamircisi, sosyal medyadan izlediği videolardan etkilenerek cam kırma sanatında kendini geliştirip, birbirinden farklı eserler yapıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 28 yaşındaki oto lastik tamircisi Ersel Darıcı, sosyal medyadan izlediği videolardan etkilenerek cam kırma sanatına yöneldi. Darıcı, çekiçle cam üzerine oluşturduğu kırıklarla portre ve çeşitli figürler meydana getirmeye başladı. Kendini geliştiren Darıcı, milim milim işleyerek camlarda oluşan çatlakları adeta bir fırça darbesine dönüştürürken, uzun süren titiz çalışmalar sonucu eserlerini ortaya çıkarıyor. Cam kırarak yapılan çalışmalardaki en küçük hata ise tüm camın dağılmasına neden olabiliyor.

"Özel bir camı çekiçle kırarak darbelerle oluşturulan bir sanat"

Dünyada bu sanatı yapan nadir isimler olduğunu söyleyen Darıcı, "Bu sanat özel bir camı çekiçle kırarak darbelerle oluşturulan bir sanat. Aynı anda hem cam kırma hem de gölgelendirme sanatı yapıyorum. 2020 yılında sosyal medyada gördüm. Merak uyandırdı ve İsviçreli bir adam bu sanatı yapıyordu. Ülkemizde bu sanatla ilgilenen yok diye biliyorum. Çalışmalarımda silüetler, hayvan figürlerinin yüz açıları, çiçekler ve buna benzer üç boyutlu formatlarını da yapabiliyorum. Atatürk, Kemal Sunal gibi isimleri de sanata dönüştürdüm. Spontane çalışmalarım da var örneğin at figürü uzaktan daha çok belirgin oluyor. Bu çalışmayı ileri boyutlara taşımak istiyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ