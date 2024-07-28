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Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, 21. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali sona erdi.

Valilik, Büyükşehir ve Kabadüz belediyelerince organize edilen festivalin ikinci gününde, dün yapılan yarışmaların ödül töreni düzenledi.

Tarım ve hayvancılığı teşvik etmek için düzenlenen yarışmaların yanı sıra at yarışında dereceye girenlere protokol üyelerince ödülleri takdim edildi.

Festival, Zeynep Başkan, Taner Can ile Kahraman İşler'in verdiği konserle sona erdi.

Konsere katılanlar, yöresel sanatçıların seslendirdiği eserlerle gönüllerince eğlendi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda unutulmaz bir festivali daha geride bıraktıklarını belirterek, bu sene ilk defa organize ettikleri at yarışlarının büyük ilgi gördüğünü aktardı.

Horon şenliğinin de festivale renk kattığını ifade eden Kaya, desteklerinden dolayı Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkür etti.