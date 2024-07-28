Çambaşı Yayla Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çambaşı Yayla Festivali Sona Erdi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen 21. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali, Zeynep Başkan, Taner Can ve Kahraman İşler'in konseriyle sona erdi. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi ve at yarışları büyük ilgi gördü. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, festivalin unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Vali Muammer Erol ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

28.07.2024 17:01
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Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, 21. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali sona erdi.

Valilik, Büyükşehir ve Kabadüz belediyelerince organize edilen festivalin ikinci gününde, dün yapılan yarışmaların ödül töreni düzenledi.

Tarım ve hayvancılığı teşvik etmek için düzenlenen yarışmaların yanı sıra at yarışında dereceye girenlere protokol üyelerince ödülleri takdim edildi.

Festival, Zeynep Başkan, Taner Can ile Kahraman İşler'in verdiği konserle sona erdi.

Konsere katılanlar, yöresel sanatçıların seslendirdiği eserlerle gönüllerince eğlendi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda unutulmaz bir festivali daha geride bıraktıklarını belirterek, bu sene ilk defa organize ettikleri at yarışlarının büyük ilgi gördüğünü aktardı.

Horon şenliğinin de festivale renk kattığını ifade eden Kaya, desteklerinden dolayı Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çambaşı Yayla Festivali Sona Erdi - Son Dakika

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