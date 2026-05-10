Çameli Belediyesi annelere özel etkinlik düzenledi

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Çameli Belediyesi tarafından annelere özel anlamlı bir program düzenlendi.

Çameli Belediyesi ve Atatürk İlkokulu iş birliğiyle organize edilen Anneler Günü etkinliği, Hayri Dev Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Sevgi, emek ve fedakarlığın simgesi olan annelerimiz bu özel günde bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Etkinliğe Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eşi İlkin Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun ile çok sayıda anne katıldı. Programda konuşma yapan Başkan Cengiz Arslan, annelerin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Annelerimiz, sevginin, sabrın ve fedakarlığın en güzel temsilcileridir. Onların emeği ve dualarıyla güçlü bir toplum inşa ediyoruz. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Cengiz Arslan ve eşi İlkin Arslan tarafından annelere çeşitli hediyeler takdim edildi. Günün anlam ve önemine ithafen Başkan Arslan'ın eşi İlkin Arslan'a da hediye sunumu gerçekleştirildi. Program, annelerin eğlenceli ve neşeli anlarıyla devam ederken, bu özel gün güzel hatıralarla sona erdi. - DENİZLİ