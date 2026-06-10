Çameli, Gezen Ozanları ağırladı - Son Dakika
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Çameli, Gezen Ozanları ağırladı

Çameli, Gezen Ozanları ağırladı
10.06.2026 09:30  Güncelleme: 09:32
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Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çameli'de düzenlenen Gezen Ozanlar Konseri ve Açık Hava Sinema Etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Müzik ve sinemanın buluştuğu programda Çamelililer yaz akşamını kültür ve sanatla iç içe geçirdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Çameli'de düzenlenen Gezen Ozanlar Konseri ve Açık Hava Sinema Etkinliği, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Müzik ve sinemanın bir araya geldiği programda, Çamelililer yaz akşamını kültür ve sanatla iç içe geçirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Gezen Ozanlar Konseri ve Açık Hava Sinema Etkinliği, vatandaşlarla buluştu. Etkinlik, Gezen Ozanlar'ın seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser programı, renkli görüntülere ve eğlenceli anlara sahne oldu. Müzik dolu akşamda vatandaşlar, sevilen türkülere eşlik ederek keyifli vakit geçirdi.

Program kapsamında Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan tarafından sahne alan sanatçılara günün anısına hediye takdim edildi. Konser programının ardından vatandaşlar açık havada sinema keyfi yaşadı. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan Çamelililer, yaz akşamının tadını kültür ve sanatla iç içe geçirirken, etkinlik her yaştan katılımcının beğenisini topladı. Etkinlik, vatandaşların memnuniyeti ve yoğun katılımıyla sona erdi.

Büyük ilgi gören etkinliğe katkı sunanlara teşekkür eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bu güzel etkinliğin ilçemizde gerçekleştirilmesine vesile olan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyor, kültür ve sanat dolu organizasyonların devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çameli, Gezen Ozanları ağırladı - Son Dakika

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