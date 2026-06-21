Çameli, Cittaslow Uluslararası Genel Kurulu\'na katıldı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Proje Koordinatörü Emirhan Akşit, İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen Cittaslow Uluslararası Genel Kurulu'na katılarak ilçeyi uluslararası platformda temsil etti.

Cittaslow Uluslararası Genel Kurulu, 19-21 Haziran 2026 tarihleri arasında İtalya'nın Floransa kentine bağlı Greve in Chianti'de gerçekleştirildi. Dünyanın farklı ülkelerinden üye kentlerin temsilcilerinin katıldığı genel kurulda Çameli'yi Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Proje Koordinatörü Emirhan Akşit temsil etti.

Genel kurul kapsamında sürdürülebilir kentsel gelişim, çevrenin korunması, kültürel mirasın yaşatılması, yavaş turizm uygulamaları, yerel kalkınma politikaları ve Cittaslow ağının geleceğine yönelik önemli başlıklar ele alındı. Toplantılarda ayrıca 2026-2029 dönemi yönetim organlarının seçimleri gerçekleştirilirken, ağın işleyişine ilişkin çeşitli kurumsal kararlar alındı.

Uluslararası organizasyonda Çameli'nin tanıtımı ve deneyimlerinin paylaşılmasıyla birlikte ilçenin sürdürülebilir yaşam, doğa ve yerel değerler odaklı vizyonu da Cittaslow ağı içerisinde bir kez daha öne çıktı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan tarafından yapılan değerlendirmede, alınan kararların Cittaslow ailesi ve tüm üye kentler için hayırlı olması temenni edilerek, sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - DENİZLİ